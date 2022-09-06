«В Китае и Индии не такие наркоманы» — итальянцы о потолке цен на нефть
Пока лидеры стран так называемой «Большой семёрки» обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть, западные СМИ рассуждают о больших проблемах, с которыми в результате придётся столкнуться Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению обозревателя Huffington Post Italia Лоренцо Сантуччи, решение G7 может нанести сильный удар по доходам России. Заявление Кремля о возможном прекращении поставок российской нефти в страны, присоединившиеся к введению потолка цен, в Италии восприняли как «дестабилизацию Москвы».
Однако тут стоит напомнить, что подобные статьи — нормальное явление в преддверии любых санкций. Важно убедить своих граждан, что с их введением противная сторона пострадает больше. Так было с первыми, вторыми, третьими и уже непонятно какими по счёту пакетами санкций.
Соответственно, простые жители западных стран привыкли к подобной риторике и не воспринимают её всерьёз. Тем более что в очередном пакетике изначально есть огромная дырка, которую не скрывают и западные аналитики. Дело в том, что санкции США и ЕС подействуют, если к ним присоединятся третьи страны, в частности Индия и Китай.
В противном случае главным проигравшим рискует вновь оказаться Европа. Между тем Пекин уже выступил против введения потолка, тактично выразив надежду, что страны G7 пересмотрят свою позицию по этому вопросу. Нью-Дели ещё изучает вопрос, однако вряд ли индийцы пойдут на то, что выгоду от действий европейцев будет получать только КНР.
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Это очевидно и для простых итальянцев, которые считают, что в руководстве этих самых третьих стран сидят менее оторванные от реальности люди.
«Бедные маленькие негодяи… Они думают, что в этих двух странах, которые активно сотрудничают с Россией, покупая со скидкой газ и нефть, от которых мы отказываемся, в руководстве такие же глупые и подверженные манипуляции люди», — прокомментировал Фабрицио В.
«Хотелось бы увидеть, как Китай, Индия, Пакистан или страны Южной Америки совершают самоубийство ради американцев и клоуна из Киева. Но нет, такие рабы только мы, и только мы будем платить за последствия», — считает Сильвио М.
«90% товаров, продающихся в Европе, производится в Китае, Индии или Турции, и ещё немножко — в Южной Америке. То есть в тех странах, которые не откажутся от российской нефти. Получается, что в конце концов нам всё же придётся платить России косвенно, но гораздо больше, чем если бы мы покупали ресурсы напрямую», — рассудил Луиджи В.
«Китаю и Индии не нужны указания Европы, чтобы определить цену покупки», — вставил Умберто Р.
«Кто-нибудь действительно думает, что Пекин и Нью-Дели волнует, что там у себя решили фон дер Ляйен и этот серый канцлер Германии? Я не думаю, что они знают о существовании Летты или Брунетты», — смеётся Антонио А. И.
«Конечно, Китай и Индия разрушат собственные экономики ради обогащения США. Так может, только Европа, и Италия в этом лидеры», — отметил Франческо К.
«Китайцы и индийцы не такие наркоманы, как мы», — кратко резюмировал Фабио Дж.
«Тем временем санкции против России привели к закрытию тысяч бизнесов, множество семей не могут оплачивать счета за свет и газ. С другой стороны, США продаёт Европе свой газ, который в десять раз дороже российского», — пишет Джузеппе Л.
«Вы больше не знаете, что делать, какую рыбу ловить. Признайте, что пропаганда провалилась, Россия может продавать свои энергоресурсы другим покупателям, от санкций страдаем только мы, а богатеют США. Мы стреляем себе в ногу», — заключил Оттавио Ф.
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