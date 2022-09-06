Пока лидеры стран так называемой «Большой семёрки» обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть, западные СМИ рассуждают о больших проблемах, с которыми в результате придётся столкнуться Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению обозревателя Huffington Post Italia Лоренцо Сантуччи, решение G7 может нанести сильный удар по доходам России. Заявление Кремля о возможном прекращении поставок российской нефти в страны, присоединившиеся к введению потолка цен, в Италии восприняли как «дестабилизацию Москвы».

Однако тут стоит напомнить, что подобные статьи — нормальное явление в преддверии любых санкций. Важно убедить своих граждан, что с их введением противная сторона пострадает больше. Так было с первыми, вторыми, третьими и уже непонятно какими по счёту пакетами санкций.

Соответственно, простые жители западных стран привыкли к подобной риторике и не воспринимают её всерьёз. Тем более что в очередном пакетике изначально есть огромная дырка, которую не скрывают и западные аналитики. Дело в том, что санкции США и ЕС подействуют, если к ним присоединятся третьи страны, в частности Индия и Китай.

В противном случае главным проигравшим рискует вновь оказаться Европа. Между тем Пекин уже выступил против введения потолка, тактично выразив надежду, что страны G7 пересмотрят свою позицию по этому вопросу. Нью-Дели ещё изучает вопрос, однако вряд ли индийцы пойдут на то, что выгоду от действий европейцев будет получать только КНР.

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Это очевидно и для простых итальянцев, которые считают, что в руководстве этих самых третьих стран сидят менее оторванные от реальности люди.

«Бедные маленькие негодяи… Они думают, что в этих двух странах, которые активно сотрудничают с Россией, покупая со скидкой газ и нефть, от которых мы отказываемся, в руководстве такие же глупые и подверженные манипуляции люди», — прокомментировал Фабрицио В.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Хотелось бы увидеть, как Китай, Индия, Пакистан или страны Южной Америки совершают самоубийство ради американцев и клоуна из Киева. Но нет, такие рабы только мы, и только мы будем платить за последствия», — считает Сильвио М.

«90% товаров, продающихся в Европе, производится в Китае, Индии или Турции, и ещё немножко — в Южной Америке. То есть в тех странах, которые не откажутся от российской нефти. Получается, что в конце концов нам всё же придётся платить России косвенно, но гораздо больше, чем если бы мы покупали ресурсы напрямую», — рассудил Луиджи В.

«Китаю и Индии не нужны указания Европы, чтобы определить цену покупки», — вставил Умберто Р.

«Кто-нибудь действительно думает, что Пекин и Нью-Дели волнует, что там у себя решили фон дер Ляйен и этот серый канцлер Германии? Я не думаю, что они знают о существовании Летты или Брунетты», — смеётся Антонио А. И.

«Конечно, Китай и Индия разрушат собственные экономики ради обогащения США. Так может, только Европа, и Италия в этом лидеры», — отметил Франческо К.

«Китайцы и индийцы не такие наркоманы, как мы», — кратко резюмировал Фабио Дж.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и Нарендра Моди

«Тем временем санкции против России привели к закрытию тысяч бизнесов, множество семей не могут оплачивать счета за свет и газ. С другой стороны, США продаёт Европе свой газ, который в десять раз дороже российского», — пишет Джузеппе Л.

«Вы больше не знаете, что делать, какую рыбу ловить. Признайте, что пропаганда провалилась, Россия может продавать свои энергоресурсы другим покупателям, от санкций страдаем только мы, а богатеют США. Мы стреляем себе в ногу», — заключил Оттавио Ф.

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