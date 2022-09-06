Поручение президента России Владимира Путина правительству предоставить трудовые гарантии тем, кто добровольцем присоединился к специальной военной операции на территории бывш. УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты

Такое решение возникло, можно сказать, спонтанно, когда к прилетевшему в Петропавловск-Камчатский президенту обратился один из сотрудников регионального управления МЧС, который указал, что изъявил желание стать добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации, но встретился с неожиданными трудностями. По его словам, он не сумел добиться от руководства длительного отпуска, что привело бы к потере места работы, отправься он защищать интересы Родины на территорию бывш. УССР.

Такая проблема тут же нашла отклик со стороны Путина, который распорядился устранить этот пробел в российском законодательстве. Как отметил пресс-секретарь, президент считает, что «при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто».

«Горжусь ребятами, которые на добровольной основе пошли уничтожать нацистов ВСУ, чтобы освободить территории от киевских нацистов. Герои!» — пишет Сидор Я.

Многие пользователи полностью поддержали такое поручение, потому что добровольцы зачастую вынуждены бросать работу и создавать для себя туманный образ будущей гражданской жизни, чтобы в конкретный момент взять оружие в руки и пойти защищать Родину в горячую точку.

«Всё правильно и справедливо! Защитники Родины должны быть уверены, что на Родине их никто не подсидит», — указывает Игорь И.

«Эти гарантии — большой шанс для некоторых. Справедливо всячески поощрять героев. Они это полностью заслужили», — уверена Алия Р.

Часть людей считает странным, что чиновники на местах за всё время проведения спецоперации так и не сподобились сообщить высшему руководству о царящей несправедливости вокруг добровольцев.

«Хорошо, что ещё и такую помощь государство оказывает. Добровольцам это вдвойне будет приятно. Надо делать добро и помогать тем, кто делает это добро, рискуя своей жизнью», — поделилась своим мнением Маша В.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские танки на улицах Северодонецка

Ряд пользователей указывает на то, что добровольцы уходили защищать жителей Донбасса ещё до начала специальной военной операции, что прямо говорит о волевом характере таких людей, которые готовы пожертвовать своим благополучием и трудовыми гарантиями ради спасения наших соотечественников.

«Обычно ребята уходят на фронт, как в последний путь, т.е. договариваются с работодателем заранее, заканчивают работу. Сложно будет сохранить рабочие места, если человек уехал Родину защищать, к примеру, из посёлка, где работать-то особо некому, а работодателю придётся ещё и место сохранять. Сложно это всё, непростой вопрос. Главное, чтобы живые вернулись, а с работой этой воины, я уверен, разберутся», — написал Алексей М.

Нашлись те, кто указали на то, что промедление в решении таких вопросов обходится дорогой ценой.

«Надо быстрее это дело подписывать и обязывать работодателей, иначе сейчас барыги, прознав про такие планы, быстренько задним числом защитников наших поувольняют. Потом ничего не докажешь», — пишет Александр В.

Напомним, 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству предоставить трудовые гарантии тем, кто добровольцем присоединился к специальной военной операции на территории бывш. УССР.