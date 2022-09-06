Избрание министра иностранных дел Великобритании на пост премьер-министра страны стало поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Однопартийцы Трасс выбрали её кандидатуру всеобщим голосованием. Глава МИД Великобритании смогла обогнать своего прямого конкурента Риши Сунака, набрав 81,3 тысячи голосов, хотя бывший глава министерства финансов королевства, можно сказать, дышал Трасс в спину — за него проголосовало 60,4 тысячи человек.

В результате мы видим, что Великобритания сменила Бориса Джонсона, который успел отметиться как яркий и эксцентричный русофоб, на точно такого же русофоба с лёгкими изменениями внешности. Словно кто-то перевернул виниловую пластинку на обратную сторону, и теперь мы будем вынуждены слушать вторую часть альбома британского музыкального коллектива под названием «Во всём виноваты русские».

«Боже, храни нас от этих британских людоедов!» — пишет Андрей П.

Многие пользователи уверены, что от такой смены мест слагаемых сумма точно не изменится. Трасс будет продолжать вести точно такую же как внутреннюю, так и внешнюю политику, какую до неё вёл Джонсон.

«Эта курица пойдёт лишь в суп. Перед уважаемыми джентльменами такое на стол лучше не выставлять», — написал Алексей Г.

«Достойная продолжательница дела косматого поросёнка Бориса», — шутит Иван К.

«Они каждый раз всё более безумных выбирают. То Тереза Мей с её зловещим смехом, ставшим мемом в своё время, то Бориска Джонсон, который и тогда-то считался придурковатым. Теперь и вовсе пришла на пост натуральная кликуша. А потом англичане жалуются на всё более ухудшающуюся жизнь. Сами же скоморохов да дурачков выбирают!» — поделился своим мнением Александр К.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

U.S. Department of State Борис Джонсон

Некоторые комментаторы отмечают, что приход к власти Трасс грозит головной болью не только России, но и самим британцам. Ведь правление Джонсона стало для жителей острова настоящим, в первую очередь экономическим, кошмаром, а приход Трасс в кресло премьер-министра сулит им уже полный и окончательный крах.

«Поздравляем британцев с началом своего конца», — пишет Антон Ф.

«Видно, скоро конец Британии наступит. Потому что толку от этой Трасс нет, к тому же её русофобия ни к чему хорошему не приведёт», — уверена Елена З.

Часть людей полагает, что после Трасс Британия может не досчитаться своих территорий, ведь такие политики отвращают от себя не только внешний мир, но и собственный народ. Такие, как она, разрушают внутреннее единство государства, подкладывая мины под социальные обязательства, включая нежелание каким-либо образом помогать людям, оставшимся без возможности платить за отопление в преддверии наступления холодов.

«Ну что, шотландцы, ирландцы, ваш выход! С таким премьером, как Трасс, вам явно не по пути», — обращается Rurik V.

«Трасс будет служить только интересам Америки. Заядлая русофобка ещё покажет себя», — уверена Нина Р.

Напомним, 5 сентября глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди в ходе своего выступления заявил о том, что Лиз Трасс, являющаяся министром иностранных дел Великобритании, избрана главой британских консерваторов и займёт пост премьер-министра.