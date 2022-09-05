Североатлантический альянс планирует поставить боевикам киевского режима зимнюю форму, обувь, а также утепленные палатки. Об этом 5 сентября со ссылкой на представителей НАТО сообщает Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Соответствующий запрос в военный блок поступил от министра обороны киевского режима Алексея Резникова в июле месяце. Киевский режим просит у НАТО 200 тыс. комплектов обмундирования.

President.gov.ua Министр обороны бывшей УССР Алексей Резников

Уточняется, что в Киеве могут рассчитывать лишь на половину от запрашиваемого количества комплектов обмундирования в связи с тем, что зимнее обмундирование в странах военного альянса «зарезервировано в основном для национального использования».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что представители киевского режима распродадут зимнее обмундирование в случае, если оно будет предоставлено НАТО. Иные не понимают, как киевский режим участвует в боевых действиях, если у Киева для этого нет практически ничего, — все дает НАТО, а Киев привык все просить.

«Проси побольше — дадут сколько надо. Ну а вообще половину разворуют, половину потеряют», — с сарказмом отреагировал ratamahatta.

«А как же миллионная армия? Потеряли?» — задался вопросом Oleg B.

«У ВСУ хоть что-то свое вообще было?.. Сборная по «подайте воинам скорее», — отреагировал Evgenii Z.

«Мда уж. Даже если и пришлют зимнюю одежонку, все [украдут] и продадут в Африку арабам, а солдатики будут мёрзнуть в своих схронах. Вот и сказочке конец», — пишет Алекс П.

«Призвал «быстро доставить»?.. Наглости нет предела», — пишет DaniD.

«Что за страна? Даже ватников не могут нашить и зимние палатки сделать! Все им кто-то должен, привыкли клянчить…» — пишет Ирина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долги бывшей УССР

«А для своих граждан Запад не хочет выделить деньги для утепления?» — задалась вопросом Мила С.

«Наверное, тут так незаметно [украсть] не получится. Если половина фронта одной прохладной ночью вдруг окочурится, будут проблемки», — считает Oksana A.

«Поздно как-то. Пока передадут, пока украдут, — форма не дойдёт», — отреагировала Rimma T.

«Ну а 800 тысяч мёрзнуть будут. [У киевского режима] же армия миллионная», — иронизирует Leonard.

«[Киевский режим] и просит всегда в одном предложении», — смеется Дмитрий.

«Там же миллион воевать собрался. Остальные 800 тысяч мерзнуть будут? Или их уже нет?» — также спросил «Добрый Влобешник».

«Вот и будет самый главный индикатор, верит ли Запад в успехи [киевского режима]. Если дадут, значит, верят…» — прокомментировал Юрий Ф.

«А как же миллионная армия? Всего 200 тысяч?» — смеется Vadim М.

«[Киевский режим] воюет самостоятельно:

С оружием НАТО;

В одежде НАТО;

С сухпайками НАТО;

Под руководством инструкторов НАТО;

С боеприпасами НАТО;

За деньги НАТО;

С космической поддержкой НАТО;

С информационной поддержкой НАТО;

С военными спецподразделениями НАТО,

А вот, пушечное мясо — [жители б. УССР]…» — отметил Aleksey.

«Там страны ЕС ещё не устали от просьб?» — с сарказмом подытожила Марина П.