Поручение президента России Владимира Путина правительству в срок до 15 декабря 2022 года разработать и утвердить концепцию технологического развития страны стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Ульянов. Выполнение тестов в лаборатории. 1951

Перед правительством ставится амбициозная задача — предусмотреть цели развития, механизмы их достижения и количественные показатели для оценки процесса по установлению в России благоприятного климата для технологического развития. Помимо этого, ответственным лицам предстоит найти непосредственных исполнителей, которые будут заниматься этой сферой деятельности, а также источники финансирования, перед этим определив их объём.

Такая непростая цель была поставлена президентом в осложненных условиях, вызванных антироссийскими санкциями. Правительству придётся искать пути для роста технологического потенциала России, имея на руках существенно сократившийся набор инструментов, что не снимает с них возложенной Путиным ответственности. Технологическое развитие должно быть именно развитием и никак иначе.

«Конечно! Это сейчас особенно необходимо! Я думаю, мы добьёмся успеха и на этом поприще. Стоит только по-настоящему взяться за работу», — считает Ольга В.

Многие пользователи уверены, что Россия готова к позитивным изменениям. Внутренний рынок опустел с уходом западного бизнеса, а среди наших партнёров стало меньше тех, кто готов вести с нами бизнес. Но это позволит отечественным производителям перенять палку первенства у недружественных коллег, если дать им такую возможность.

«Сейчас у российских предпринимателей появился отличный шанс занять рынок в условиях низкой конкуренции. Этим нужно пользоваться, и многие уже воспользовались», — отметила Татьяна П.

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Некоторые комментаторы отмечают, что технологическим развитием необходимо было заниматься все последние десятилетия, а не уповать на пресловутый Запад, который обещал нам благополучие лишь за счёт продажи энергоресурсов.

«Понадобилось 20 лет, чтобы узнать, что с технологическим развитием у России были большие проблемы?» — удивляется Алексей Л.

«Старые мантры в стиле «всё купим на Западе» больше не актуальны. Хорошо, что в руководстве сидят не глупые люди, которые понимают, что скоро Россия останется на технологическом дне, если сидеть сложа руки. Работать надо, искать технологии, выкупать их и начинать производство на своей территории», — указывает Александр И.

Часть людей уверена, что Россия прорвётся сквозь санкционные барьеры и достигнет заветного технологического развития, но для этого руководству страны необходимо иметь в руках не только пряник, но и кнут.

«Главное, чтобы не было, как с майскими указами. А то дойдя до 2030 года возникнут новые сроки, вплоть до 2040, а там и 2050 и т.д. Контроль и ответственность. Пора уже требовать и спрашивать с наших чиновников», — поделился своим мнением Михаил А.

Нашлись и те, кто отмечают, что не столь важно, что делать для технологического развития государства, сколько найти людей, способных осуществить даже самые смелые задумки в реальности.

«Кадры! Всё решают кадры! Нам нужно взращивать поколение специалистов. В это нужно вкладываться. В людей. Без этого все планы «обогнать и перегнать» пойдут ко дну», — уверен Ринат А.

Напомним, 5 сентября на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2022 года разработать и утвердить концепцию технологического развития страны.