Информация, согласно которой военно-воздушные силы Греции пытались перехватить турецкий морской патрульный самолёт, выполнявший задачу в рамках операции Североатлантического альянса, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Грекам очень не нравится, что турецкая сторона усилила своё присутствия в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что рассматривается Грецией как агрессивное поведение. Выражается это усиление в первую очередь в количественном эквиваленте — число нарушений воздушного пространства и территориальных вод выросло с 1123 в 2021 году до 1616 за восемь месяцев 2022 года. Менее чем за месяц произошло 14 инцидентов, в которых греческие истребители преследовали самолёты Турции, занятые патрулированием.

Такая «Санта-Барбара» между Турцией и Грецией продолжает уже не одно десятилетие, но удивительным является то, что оба этих государства являются полноправными членами Североатлантического альянса. Причём вступили в НАТО они одновременно — в 1952 году, в пику расширению Советского Союза. Но это не помешало «побратимам» устроить кровавый конфликт, в котором Турция заняла половину Кипра — острова, чьё население на 82% состояло из греков.

«НАТО воюет с НАТО? Забавно. Только не останавливайтесь, пожалуйста», — призывает Rurik V.

Многие пользователи уверены, что непрекращающиеся стычки между Грецией и Турцией вскоре неминуемо выльются в полноценное военное противостояние.

«Что-то мне подсказывает, что вскоре война вновь начнется между этими двумя странами», — пишет Наталия Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция может повысить ставки и выйти из состава НАТО, что в значительной степени развяжет ей руки.

«Если будет война между турками и греками, то победа будет на стороне греков. Евросоюз и Америка вступятся за греков, потому что тёрки у них с Турцией уже не одно десятилетие. Эрдоган постоянно пытается на себя одеяло перетянуть и палки вечно всем в колёса вставляет», — считает Sergey S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Часть людей полагает, что конфликты внутри альянса очень выгодны России, которой приходится тратить силы на сдерживание западной угрозы в лице НАТО.

«Нам, конечно, всё равно, но если внутри НАТО вдруг вспыхнут конфликты — это хорошо. Агрессивный бешеный блок отодвинуть от России — это программа максимум. Разными методами: экономическими, военными, дипломатическими… Всё равно какими. Все красные линии пересекли эти черти», — отмечает Дмитрий Б.

«Пауки сами сожрут друг друга в ржавой натовской банке. Главное — всё время это подогревать», — поделился своим мнением Александр А.

Нашлись и те, кто отмечает, что НАТО обречено на развал, если в альянсе будут продолжать тлеть неугасшие конфликты между членами.

«А как, мне интересно, Турция и Греция вообще оказались в НАТО, имея между собой буквальный конфликт, в том числе и территориальный?» — задаётся вопросом Мария К.

«Евроатлантическое единство, говорили они. Что там со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО? Курдов уже выдали Эрдогану или ещё нет?» — спрашивает Андрей Б.

Напомним, 5 сентября агентство Anadolu опубликовало материал со ссылкой на собственные источники в министерстве национальной обороны Турции, согласно которому военно-воздушные силы Греции пытались перехватить турецкий морской патрульный самолёт, выполнявший задачу в рамках операции Североатлантического альянса.