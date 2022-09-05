«Каждый сходит с ума по-своему!» — Эстония готовится к партизанской войне
Эстония намерена организовать вооруженное партизанское сопротивление на случай оккупации страны. Об этом 5 сентября сообщил портал ERR.
«Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной», — сообщает эстонское СМИ.
Уточняется, что министерство обороны страны готовит законопроект, который позволит силам обороны готовить на «оккупированных территориях» вооруженное сопротивление, «создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения».
Эстонское оборонное ведомство намерено в сентябре передать законопроект на утверждение правительству и ожидает, что закон будет принят в текущем году.
Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения не понимают, кому нужно «оккупировать» Эстонию. В целом, многие с юмором отреагировали на данную новость.
«Интересно, это просто паранойя? Или они действительно думают, что кому-то упёрлись…» — не понимает Kirill.
«Пусть готовятся. Это лучше, чем памятники сносить… А так, вроде при деле… Это как в дурдоме: дали идиоту игрушку, и он весь день занят, никому не мешает…» — пишет Avgusta.
«Неуловимого Джо никто не мог поймать не потому, что он быстрый, а потому что никому не нужен был…» — иронизирует Irena.
«Всё играются…» — отреагировала Irina A.
«А значит, на НАТО надежды мало, так и запишем», — с сарказмом отметил dpapl.
«Дебилы, займитесь делом, топоры в руки и [идите] за дровами», — смеется «Добрый С Добром».
«Это опять ЕС оплатит? Если так, то эстонское правительство продолжает их доить для личной выгоды», — смеется KeyOne.
«План объявить войну и сразу же сдаться. Хоть газ будет и бензин», — с юмором отреагировал Алексей.
«Живут в своём мире и в своём муравейнике, на который всем вокруг наплевать», — добавила Наталья.
«Сами себе дураки. Придумали, пустили в массы свои сказки, упорно уверяют всех, что они говорят быль!» — отреагировала Елена.
«Каждый сходит с ума по-своему…» — иронизирует Алена Т.
«Вот зачем нам Эстония? Снова отстраивать им инфраструктуру, чтобы она после была героически [разбазарена]?» — спросил Aleksandr S.
«Ну это же эстонцы, пока готовятся, всё уже закончится», — смеется Игорь.
«Тормоза, война кончились 77 лет назад…» — смеется sveta.
«А может, их готовят для отправки на [территорию бывш. УССР]? Дань ведь надо отдавать-то заморскому феодалу. Не за бесплатно прикармливали эстонскую верхушку. [Жители территории б. УССР] закончатся, будут воевать эстонцами», — предположила Anastasia N.
«Эстония уже не знает, как о себе заявить, чтобы быть на слуху», — пишет Cherbourg.
«То есть, простым языком говоря, они готовят террористов?» — спросил Pavel S.
«Скажите эстонцам, что Великая Отечественная война давно уже закончилась. Какие партизаны», — отреагировал Александр М.