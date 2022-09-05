Заявление депутата немецкого бундестага от фракции Левой партии Сары Вагенкнехт о том, что цель заставить Российскую Федерацию отказаться от Крыма нереалистична, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Немецкий депутат отметила, что Германии необходимо сконцентрироваться на тех целях, которые являются хоть сколько-нибудь реалистичными. Что касается вопроса Крыма, то для России это никакой не вопрос, Кремль поставил на этом точку. Поэтому пора перестать добиваться от Москвы пересмотра принадлежности полуострова.

Тем более, отметила Вагенкнехт, что Российская Федерация — это «ядерная держава, мы не должны забывать об этом». В связи с этим, считает парламентарий, приходит понимание, что конфликт на территории бывшей УССР будет продолжаться вечно, если Запад продолжает добиваться изгнания русских из Крыма.

Стоит заострить внимание на этих словах. Запад не хочет даже думать о том, что там волеизъявлял народ Крыма. Его не заботят интересы людей, проживающих на полуострове. Запад хочет изгнать русских. Это подтверждает тот факт, что кураторами киевского неонацистского режима, устраивающего геноцид мирного населения, являются точно такие же неонацисты, для которых не составит труда стереть с лица земли пару тройку сотен тысяч человек и оставить безжизненную пустыню в качестве плацдарма для агрессии против России.

«Удивительные эти немцы. Только сейчас поняли, что мы никому Крым не отдадим. Им ещё предстоит узнать, что и Донбасс тоже навсегда будет с Россией, как и всё побережье Чёрного моря вплоть до Одессы», — указывает Валера Т.

Многие пользователи уверены, что понимание к депутатам бундестага начало приходить только тогда, когда российская армия начала в пух и прах разносить нацистские войска. Другие же уверены, что проблески сознания у них возникли после остановки поставок газа из России.

(сс) Martin Heinlein. DIE LINKE Сара Вагенкнехт

«А мнение России для них — это пустой звук? Почему возникают такие откровения, когда Москва уже восемь лет говорит о том, что Крым окончательно и бесповоротно стал субъектом Российской Федерации?» — удивляется Альбина П.

Часть людей считает, что вскоре Запад смирится даже с тем, что все остальные части бывшей УССР бесповоротно окажутся в составе России.

«Как только газ отключился, тут же мозги включились. Мы теперь не только Крым не отдадим, а теперь ещё Донбасс, Луганск, Херсон и Запорожье. Пока до них до всех эта простая истина не дойдёт, будут без поставок энергоносителей сидеть», — написала София Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крым навсегда вернулся в состав России и более вопрос о его принадлежности подниматься не будет.

«Крым — это часть России, и никак по-другому. Это давно уже пора всем понять, признать и зарубить себе на носу», — считает Алла М.

«У Запада нет никаких прав на Крым, поэтому пусть вообще забудут про него и даже варежку не разевают», — требует Анатолий С.

«Крым наш и точка. Люди сами проголосовали за то, что бы остаться с нами. Не нужно теперь даже и думать, что Россия даст их в обиду. Не немцам решать, кому полуостров должен принадлежать, а жителям Крыма», — пишет Валерия С.

Напомним, 5 сентября депутат немецкого бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила в интервью немецкому изданию t-online о том, что цель заставить Российскую Федерацию отказаться от Крыма нереалистична.