Проект новой конституции Чили мог бы стать едва ли не самым радикальным во всём мире по числу изменений. Шутка ли: чилийцам законодательно предложили закрепить более сотни прав — в частности, на образование, доступ в Интернет, медицинские услуги, жильё, аборт и многое другое. Однако большинство населения высказалось против нового проекта конституции. Почему чилийцы отвергли предлагаемые изменения, и хотят ли они на самом деле жить при конституции периода правления Аугусто Пиночета?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Новая метла

Работа по проведению референдума о создании нового проекта конституции ведётся давно, и началась она ещё до прихода к власти президента Габриэля Борича. Осенью 2019 года в результате акций протеста населения политические силы Чили пришли к соглашению о необходимости создания новой конституции, и уже через год состоялся референдум, на котором жители страны поддержали идею политиков. Работу по созданию нового проекта Конституционное собрание начало летом 2021 года.

Чили до сих пор живёт по конституции, принятой ещё во время правления военного диктатора Аугусто Пиночета — аж с 1980 года. Впоследствии в конституцию вносились небольшие поправки (таких случаев было более двух десятков), однако глобальные изменения были предложены лишь в 2021 году.

Biblioteca del Congreso Nacional Аугусто Пиночет

Штраф за неучастие

Голосование обещало стать действительно массовым. Это и неудивительно: пункт о голосовании граждан стал обязательным, а за неучастие власти пообещали выписывать штрафы тем, кто поленился прийти на участок. Отмечается, что такие штрафы составляли от 27 тысяч до 167 тысяч чилийских песо.

При этом пропустить голосование по проекту конституции всё же было можно — но для этого требовалась уважительная причина: например, невозможность прийти на участок по состоянию здоровья.

Отмена чилийцев и гендерное равенство

Телеграм-канал «Пиночет печёт печенье» обращает внимание, что многих жителей страны испугала риторика «отмены» чилийцев: по новому проекту конституции, понятие «чилийцы» де-факто предлагалось убрать, а вместо него дать определение Чили как страны 11 наций, а индейским автономиям дать больше свобод и автономии.

Patricio Mecklenburg Díaz (Metronick) Конституция Чили 1980 года

«Оказалось, что в XXI веке национальные чувства ещё важны. Чилийцы хотят остаться чилийцами и распространить эту политическую идентичность на абсолютно все этносы страны, включая индейцев», — пишут авторы телеграм-канала.

Помимо этого, во всех органах власти предусматривалось гендерное равенство: требование гласило, что государственные должности должны быть поделены поровну — 50% мужчин и 50% женщин. Также в одном из пунктов проекта указывалось, что вода из «товара» переквалифицировалась в «общественное благо».

Второй срок для президента

Также в новом проекте конституции прописывался пункт о возможности переизбрания президента на второй срок подряд — раньше президенты страны не обладали такой возможностью. Конечно, в таком случае можно было бы подумать, что Габриэль Борич старательно продвигает идею принятия новой конституции в корыстных целях — чтобы переизбраться на второй срок, однако же изменения в случае своего принятия не коснулись бы его, поскольку он был избран на свой пост до разработки проекта.

Vocería de Gobierno Габриэль Борич

Также в проект добавлялась система правосудия коренных народов, которая была призвана действовать одновременно с уже имеющимися законами — но, по словам критиков, такая система совсем не отлажена.

Провал сторонников новой конституции

Несмотря на оптимистичные результаты, полученные из посольств Чили за границей (в некоторых странах голосование прошло раньше, чем внутри страны), сторонники нового проекта конституции страны потерпели сокрушительное поражение: согласно предварительным подсчётам, их позицию поддержали лишь 38,14% граждан, тогда как «против» высказались 61,86% населения.

Публицист Олег Ясинский в своём телеграм-канале отмечает, что провал проекта конституции Чили может быть связан с разочарованием, которое чилийцы испытывали от новой власти в лице Габриэля Борича и чью персону они связали с пропагандой голосования «за».

«Приход к власти в этом году левого правительства бывшего студенческого лидера Габриэля Борича вызвал в обществе огромные надежды. История последних месяцев была путём сплошных разочарований. Кроме объективных, не зависящих от правительства причин, таких как последствия пандемии, рост инфляции, дороговизны жизни и особенно важно — резкий рост преступности в привыкшей к относительной безопасности стране, и активное проникновение в Чили мексиканских и колумбийских наркокартелей, есть и конкретные действия правительства Борича. Оно сохранило на государственных постах руководство полиции, ответственное за дичайшие репрессии против демонстрантов, оно продолжило политику по милитаризации индейских территорий на юге, оно предпочло во внешней политике сохранить ставку на США и НАТО, критикуя на международных трибунах Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «за нарушения прав человека», — пишет в своём телеграм-канале Ясинский, который также отметил, что всё это вызвало разочарование среди сторонников нового президента с левого фланга.

Второй заход

Интересно, что руководство страны не намерено оставлять попыток изменить главный свод законов страны. Президент Чили Габриэль Борич уже заявил, что в будущем проект будет доработан и вновь вынесен на голосование.

«Обязуюсь приложить все усилия, чтобы вместе с Национальным конгрессом и гражданским обществом запустить новый конституционный процесс. Мы получим текст, в котором будут учтены пожелания большинства чилийцев», — сказал Борич.

Ян Матейко. Конституция 3 мая 1791

При этом он подчеркнул, что проблемы страны будут решаться вне зависимости от сроков нового голосования, и для этого, по его словам, в правительстве Чили могут произойти перестановки.

Конституция от народа

Если власти Чили хотят пойти на «второй заход» с ещё более модернизированным проектом конституции, им необходимо обеспечить гораздо большую инклюзивность в её пунктах со стороны народа. Правда, не очень понятно, как реагировать на положения, по которым у властей и противников существуют ключевые расхождения — например, по пункту о «стране 11 наций».

Безусловно, столь большой разрыв между сторонниками и противниками новой конституции должен стать тревожным звонком для чилийского государства: если власти действительно хотят изменить главный свод законов страны, то нужно либо договариваться с населением, либо и вовсе идти на радикальные уступки, чтобы обеспечить необходимый процент поддержки.

Очевидно, что для Габриэля Борича это первое крупное поражение и трудность на его посту — если не считать других внутригосударственных проблем вроде ситуации с мапуче. «Конституционный кризис» должен показать, действительно ли «студенческий лидер» способен бороться с большими сложностями, или же его удел — популистские леволиберальные заявления и ценности.