Заявление депутата немецкого бундестага от фракции Левой партии Сары Вагенкнехт о том, что Европа и правительство ФРГ должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

Парламентарий убеждена, что только путь переговоров положит конец кровавому противостоянию между Москвой и Киевом. Но сделать это надо, оказав давление не на главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, а на президента Российской Федерации Владимира Путина. По мнению Вагенкнехт, Запад должен вынудить российского лидера пойти на «разумный компромисс», но никто, включая сам Киев, даже не пытается это сделать.

Что за компромисс такой предлагает совершить Вагенкнехт? Единственный вариант, который для себя рассматривает нацистская власть на территории бывшей УССР — это возвращение всех ранее утраченных территорий, включая Крым. Запад же ждёт полной капитуляции России, что будет означать для нашего государства смерть и распад.

Компромисс — это поиск некой середины между различными интересами. Так чего они хотят — сделать из России «овоща», неспособного отвечать на вызовы? Распада нашей страны, но не полного, а лишь с утратой, к примеру, Крыма? Такие условия никогда не найдут согласия со стороны Кремля. А Запад, который уже вкусил крови, уже не способен пойти на уступки и полумеры.

«Пусть для начала перестанут снабжать киевский неонацистский режим оружием, может, тогда получится завершить этот конфликт», — написал Ренат Б.

Многие пользователи уверены, что подвижки к переговорному процессу начались бы, не посылай та же Германия вооружение киевскому неонацистскому режиму. В той ситуации, в которой находимся мы сейчас, никаким диалогом не пахнет, а зато очень пахнет порохом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Кому вы там уши заливаете? Бербок у вас чётко сказала, что наплевать ей на немцев, ей надо обещания перед нацистами исполнить. Германия — раб и денежная база для киевского режима. Никакие разговоры тут не помогут», — убеждён Алексей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что призывы к переговорам — это лишь пустой трёп евродепутатов, которым надо что-то говорить — вот они и говорят.

«Ой, да-да-да, этот бред уже надоел. Они много говорят, постоянно говорят про это всё. Вот только как посылал Зеленский в атаку своих смертников, так и продолжает это делать, а Германия всё поставляет и поставляет нацистам своё вооружение. Пустой брехнёй ситуацию не изменить», — уверена Елена.

Часть людей полагает, что Евросоюз окончательно лёг под США и потерял над собой контроль, поэтому хоть мысли депутатов бундестага и устремлены в сторону переговоров, но на деле они всё равно голосуют за войну.

«Да никто не собирается это делать в Европе. Им всем выгодно спонсировать киевских террористов, потому что зарплату европейские министры и правители получают из Госдепа», — считает Сидор Я.

Нашлись и те, кто уверены, что лишь российская армия положит конец этому противостоянию.

«Этот конфликт завершит только Россия, в Киеве, когда Зеленского повесят. Иного пути нет. Нас не устроит половинчатый мир, потому что это будет никакой не мир, а бесконечные обстрелы освобождённых территорий со стороны нацистов», — указывает Николай К.

Напомним, 5 сентября депутат немецкого бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила в интервью немецкому изданию t-online о том, что Европа и правительство ФРГ должны выступить с дипломатической инициативой, чтобы положить конец конфликту на территории бывшей УССР.