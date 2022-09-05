Британского министра иностранных дел Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии Великобритании, 6 сентября она станет новым премьер-министром Британии. Об этом по итогам голосования заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Уточняется, что глава британского МИД получила 81,3 тыс. голосов, а ее оппонент, бывший британский министр финансов Риши Сунак, получил 60,4 тыс. голосов. Трасс предстоит назначить новый состав кабинета министров.

На посту премьер-министра Британии она сменит Бориса Джонсона, ранее подавшего в отставку.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения, комментируя избрание Трасс на пост главы британского правительства, указали на то, что ничего хорошего Британию не ждет.

«Поздравляю Лиз Трасс с назначением на должность премьер-министра Британии. Рад, что во главе «империи» встанет настолько глупый и недальновидный политик. Хорошо, что она приглянулась британской «элитке», крах Британии теперь гораздо ближе, чем кажется», — с сарказмом прокомментировал новость в своем телеграм-канале журналист из бывш. УССР Дмитрий Василец.

«Какие ставки? Переживет она зиму на этом посту?» — задался вопросом Михаил К.

«Нашли своего клоуна!» — добавил Владимир.

«Чемоданчик ядерный главное ей не давать!» — призвал Юрий Ф.

«Выражаю сочувствие народу Британии», — отметил 25 395.

«Ну вот, а то заявили Боря [Джонсон] — худший премьер в истории Британии, может, уже и не худший…» — пишет Андрей.

(сс) U.S. Department of State Лиз Трасс

«Англичанка гадила и будет гадить. Тем паче такая», — написал Алексей.

«Ну так себе выбор. Обезьяна с гранатой — это может быть опасно. Глупых женщин надо дома держать», — отметила Людмила.

«Капец Великобритании», — не выдержал Михаил.

«Если она лучший кандидат, то мне жаль жителей Британии», — прокомментировал Nikita.

«Ну всё, британцы, тушите свет…» — иронизирует Александр С.

«Может, она наконец-то выучит географию и историю», — смеется Natалья К.

«Боже, пропал дом…» — шутит Игорь О.

«А что поменялось?» — задал риторический вопрос Дмитрий.

«А мне нравится, что у них такие Трасс, Шольцы и прочие к власти приходят. Чем их больше, тем быстрее этот «Титаник» пойдёт ко дну», — с сарказмом добавил Oleg.

«Словосочетание «обезьяна с гранатой» сейчас как никогда актуально…» — написала Юлия.

«Ну, за Британию! Не чокаясь…» — с юмором пишет Olga S.

«Учителя географии ей наймите!» — призвал «Бр-ррр».

«Между плохо и очень плохо выбрали капец!» — прокомментировала Марина.

«Ну вот, англичанка всё гадила и гадила, теперь пришло время англичанке самой обгадиться», — с сарказмом подытожил Basil T.