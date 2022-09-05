Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что ограничения Европейского союза в отношении граждан РФ по визам может получить, как асимметричный, так и симметричный ответ со стороны России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

Песков уверен, что такие беспрецедентные действия в отношении российских граждан потребуют серьёзных ответных шагов. Пресс-секретарь посетовал на то, что ситуация складывается не самым приятным образом, но это та реальность, на которую невозможно закрывать глаза. Кремль будет идти твёрдыми и смелыми шагами, и никакие козни недружественных стран не собьют его с намеченного пути.

Кроме того, Песков отметил, что ограничения вводит против Российской Федерации лишь малая часть стран, в то время как свои двери перед Россией открывает множество более адекватных государств с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества.

«Для нашей страны сейчас можно сделать главное — развить свой туризм ещё сильнее! У нас очень обширная и красивая страна», — указывает Савва М

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы. Россия

Многие пользователи видят опасность лишь в том, что многие российские граждане могут почувствовать себя обделёнными, оставшись без популярных европейских туристических маршрутов. Эту ситуацию можно исправить развитием альтернативных направлений, а также созданием внутри России мощной туристической инфраструктуры, чтобы даже за пределы страны никому выезжать не хотелось бы.

«Надо развивать отечественные курорты и туризм по нашей стране. Нужно налаживать туристическое сообщение с дружественными странами. Про Европу русофобскую тогда вообще все забудут. Нам не нужно будет ездить к тем, кто поддерживает неонацизм. Кроме того, у нас у самих огромная, красивая и добрая великая страна», — отметил Сурен Л

ИА REGNUM Туризм в России

Некоторые комментаторы отмечают, что простой турист всегда найдёт, куда ему поехать, а вот представителям крупного бизнеса в России придётся нелегко, ведь всё, о чём они грезили последние десятилетия — это вкусить разрекламированной на весь мир европейской жизни.

«Думаю, что отмена виз для русских в первую очередь ударит по нашим олигархам, которые мечтали перебраться на Запад. Теперь их мечты окончательно лишат. Надеются, видимо, в Брюсселе, что наши денежные мешки устроят госпереворот», — предполагает Николай К.

«Пускай наши элиты семьи свои скорее возвращают на Родину и деньги со счетов европейских снимают», — советует Игорь П.

Часть людей полагает, что в любом случае Россия должна ответить максимально жёсткими средствами на агрессивные действия Евросоюза, ведь Запад бьёт не столько по кошелькам, сколько по лицу российским гражданам.

«Ответ на такие русофобские действия Европы может быть только один — окончательный и бесповоротный разрыв отношений, включая экономический. Пора перестать поставлять нашим врагам энергоресурсы. Пускай это нам очень выгодно сейчас. Честь дороже», — считает Артём В

Europa.eu Флаги Евросоюза

Напомним, 4 сентября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что ограничения Европейского союза в отношении граждан РФ по визам могут получить как асимметричный, так и симметричный ответ со стороны России.