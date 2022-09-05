США развернули сеть по снабжению вооружением ВСУ практически на всем постсоветском пространстве — от Прибалтики до Туркестана. Вероятно, Вашингтон договаривался с Казахстаном и Узбекистаном. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал главный аналитик фонда «Наследие Евразии», эксперт по Средней Азии и Казахстану Виталий Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

ИА REGNUM: В начале августа, когда информация о возможных поставках оружия ВСУ из Казахстана только появилась в Сети, вы сомневались в её достоверности. Хотя и называли признаки, по которым слитые документы были похожи на подлинные. Что думаете о продолжении истории?

Виталий Волков: Мой экспресс-анализ 10 августа был логически обоснованным, но неверным. С ещё большим сожалением могу сказать, что мои источники подтвердили информацию о том, что частная фирма в Казахстане готовится к осуществлению поставок военной техники, конечным получателем которой, вероятно, будут ВСУ.

Более того, речь идет не только об этой фирме, но и о других частных структурах, за которыми стоят довольно серьезные персонажи. Это неработающие сейчас чиновники, сохранившие часть своего влияния.

Эти люди достаточно давно поддерживают ВСУ. Киевскому режиму поставляют вооружение, а не только гуманитарную помощь из Казахстана. Высокопоставленные руководители страны, вероятно, об этом знают.

Но сразу оговорюсь, что, скорее всего, ситуация в Казахстане после январских беспорядков такова, что глава государства Касым-Жомарт Токаев не полностью контролирует даже свои военные ведомства.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

То есть информация, которая у нас есть сейчас, не позволяет утверждать, что поставки осуществлялись с согласия Токаева. Скорее наоборот, вопреки его мнению.

Предположу, что за этими поставками стоит глобальная, долговременная программа США, которая начала действовать до начала специальной военной операции. В эту программу включен не только Казахстан. Она вообще касается не только Туркестанского региона, но и других постсоветских стран. Более того, они работают по одной схеме.

Текущее положение вещей в Казахстане нравится не всем. О некоторых спорных программах и инициативах знают много людей внутри страны. Но именно это во многом является косвенной целью авторов этой программы из-за рубежа.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Виталий Волков: Речь идет о расколе общества Казахстана на две части по вопросу [б. УССР] с тем, чтобы повторить январские события в стране. Тут дело не только в поддержке киевского режима через поставки из Казахстана, но и о расколе людей внутри страны.

ИА REGNUM: Вы говорили о программе США по поставкам оружия для ВСУ. Известны сроки её действия?

Виталий Волков: Насколько я знаю, она начала работать за несколько месяцев до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

ИА REGNUM: В каких странах, кроме Казахстана, предполагалось её реализовывать?

Виталий Волков: Есть много постсоветских стран. Если говорить о Туркестанском регионе, то я практически уверен, что эта программа обсуждалась и обсуждается кроме Казахстана ещё с Узбекистаном. Помимо этого, напомню, что идут поставки из Афганистана и Пакистана.

ИА REGNUM: Казахстан приостановил экспорт вооружения на год. Почему?

Виталий Волков: Во-первых, нужно проверять, приостановил ли Казахстан эти поставки на самом деле. Или приостановили их на государственном уровне, а частных фирм этот запрет не коснулся. Напомню, что в документах хакерской группы речь шла о частной фирме «Техноэкспорт».

Во-вторых, я могу только предполагать, что стало причиной запрета экспорта. Если, конечно, он соблюдается. Возможно, произошли некоторые события, после которых Казахстан вынужден был отреагировать. Насколько я помню, случайно перестал работать Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Думаю, что после скандала с поставками оружия ВСУ другие так называемые союзники России тоже в конечном итоге оказались перед сложным выбором.

С одной стороны, они объективно не могут не учитывать санкционное давление со стороны США и других стран Запада, поскольку дипломаты США, Великобритании и стран ЕС крайне активно давят на элиты в этих странах с тем, чтобы они не просто не оказывали помощь России, а наоборот помогали [б. УССР]. И методы эти ассоциируются как с пряником, так и с кнутом.

С другой стороны, аргументы типа КТК очень жесткие и на перспективу достаточно рискованные для всех участников подобных проектов. Но тем не менее к ним тоже прислушиваются. Вынуждены прислушиваться. Подобные российские аргументы есть в каждой из стран бывшего СССР. Абсолютно в каждой, включая страны Прибалтики.

В этой ситуации самое главное разобраться, в чем дело. Если мы говорим о помощи ВСУ со стороны Казахстана, то что это за помощь? Если это, условно говоря, двести носилок, несколько тысяч касок, автоматов и двух вертолетов — это одно. Если же речь идет о сотнях единиц советских снарядов РСЗО и других систем — это совсем другое. Это очень серьезно

Mil.ru РСЗО «Ураган»

А в данном случае речь идет как раз о втором варианте. В этом случае, вероятно, аргументы Москвы будут более жесткими.