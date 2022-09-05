Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои слова о русских. Об этом в ходе брифинга 5 сентября заявил представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

mfa. gov. ua Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский

На данный момент Врублевский находится в отпуске, отметил представитель МИД Казахстана.

«Мы пригласили… посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния», — добавил Смадияров.

Читайте также: Посол Киева в Казахстане извинился за свои слова о русских

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что представитель киевского режима должен был публично принести извинения перед русским народом, чего он, по всей видимости, не сделал. Иные отметили, что если даже Врублевский и принес извинения, то своего отношения к русским он не изменил. Встречались и те, кто призвал выслать представителя киевского режима из Казахстана.

«А почему он перед российским народом не извинился?» — спросил E. S.

«При чем тут извинения перед МИДом Казахстана, если он русских призывал убивать?» — недоумевает Ann.

«Извинился куда-то в воздух, себе под нос, но что-то русские ничего не услышали его извинений, тем более искренних», — пишет Einzel.

«По крайней мере, он должен был извиниться перед русскими в Казахстане. И сделать это он должен был публично. Высказывался же он публично! Так что не зачёт!» — добавила Елена Л.

«То, что он принёс извинения, не означает, что он изменил своё мнение», — отреагировала Natasha A.

Andy_Bay Казахстан

«Кому нужны его извинения?! Ведь свою точку зрения он уже высказал. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь!» — отметила Анна Л.

«Над такими надо проводить суд, разыскивать, призывать к ответу без сроков давности», — комментирует новость «мимо проходил».

«Этого говоруна выслать из страны. Чтоб следующему неповадно было», — призвал Alex.

«Ну да, извинился, но после того, как Россия начала во весь голос возмущаться. А до этого Казахстан не видел, не слышал, как у него же дома оскорбляют его же граждан», — написала Люся.

«Здесь не правы! Многие казахи сразу требовали снятия этого засланца с полномочий посла», — ответила Люсе Надежда.

«А я не о казахах, к ним как раз самые лучшие чувства. Я о власти», — ответила Надежде Люся.

«Класс! Призывал публично, а извинился на ушко шёпотом и перед казахами. Вот в этом весь салорейх», — отметила Татьяна.

«Что у нациста на уме, то и на языке. Его извинения не принимаются. Нацист остаётся нацистом всегда, только теперь он замаскировался, но мы всё знаем», — подытожил Юрий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Читайте также: Сеть о словах посла киевского режима об убийстве русских: «Никакой пощады!»

Напомним, ранее посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских».