Наличие шенгенской визы не является гарантией того, что турист из Российской Федерации въедет в страну Европейского союза. Об этом 5 сентября заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Политик отметил, что страны Евросоюза должны контролировать свои границы, а также — всех въезжающих.

«То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал он в ходе межпарламентской конференции в Праге.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения отметили, что подобное заявление может привести к тому, что российские туристы будут бояться ездить в страны ЕС, потому что их могут не впустить, и предпочтут либо посещение других стран, либо внутренний туризм.

«Идиоты с фашистским уклоном», — не выдержала Galina.

«Ну, в принципе, это так, всегда было так, и здесь нет никаких изменений. Погранцы в любой стране вправе развернуть, несмотря на визу. Они также не обязаны давать объяснений. Жаловаться тоже некому. Ничего нового здесь нет», — считает Anton.

«Теперь Европы такие», — добавила Юлия.

«Да кому вы там нужны? В ужасном сне вижу весь ваш Евросоюз!» — добавил М. Е.

«Почему у руководства ЕС бытует мнение, что из-за виз мы одуреем от горя?» — недоумевает Светлана Г.

«А факт наличия денег не гарантирует получения газа и нефти», — с сарказмом пишет Александр Б.

«Факт наличия российской визы не означает, что гражданин ЕС будет пропущен в аэропорту на паспортном контроле», — добавил Юрий.

«Ну вот не стоит так поступать. Не надо опускаться до их уровня», — ответил Юрию Danil K.

«И зачем тогда делать визу? Зачем вообще контактировать с тем, кто в любой момент может нарушить обещания, попросту «кинуть»?» — спросил Сергей.

Marco Verch Professional Photographer Виза шенген

«Чмо, уничтожившее отношения ЕС и России, сейчас уничтожает право в ЕС? За что он так хочет уничтожить ЕС?» — не понимает Danil K.

«Факт наличия контрактов на газ не гарантирует потока газа тогда», — шутит Katerina.

«Поэтому следующий весенне-летний сезон снова выиграла Турция. Уже, если кто и хотел оформлять визы за большие деньги, чем ранее, хотел оплачивать заранее путёвки, теперь побоится. Страховка от невыдачи визы есть, деньги за путёвку вернут, а вот от того, что тебя по приезде просто отправят обратно, — пока нет», — отметила Александра Б.

«Турки должны объявить национальный праздник «День спасения экономики», — иронизирует jvjhhbnbhjvc.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

«Лицемерный еврочиновник. Факт наличия дорогого костюма не гарантирует, что он не сволочь», — не выдержал Виктор.

«Наличие исправной турбины не гарантирует Европе поставки газа», — не без сарказма написала Ekaterina.

«Никакой факт не гарантирует существования ЕС», — продолжила Larisa K.

«Спасибо им скажем, никогда бы Россия не восстановила внутренний туризм без их помощи», — отреагировал Dmitrii.

«Простым людям в РФ глубоко наплевать на их визы. А вот те, кто катал туда обычно не со ста рублями в кармане, — ну не хотят, чтоб наши деньги там оставляли, зачем навязываться? Закрыть… все перелеты и переезды в страны ЕС, в Китае и в Индии, в Иране и в Пакистане, думаю, есть на что посмотреть, нашим туристам там рады будут», — пишет «Турист».

«А наличие отремонтированной, кстати, турбины не гарантирует получения газа, что характерно…» — подытожил Виктор С.