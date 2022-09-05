Представитель киевского режима Денис Шмыгаль в ходе встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем 4 сентября предложил пути, по которым ФРГ могла бы поставить киевскому режиму танки Leopard 2.

kmu. gov. ua Представитель киевского режима Денис Шмыгаль в ходе встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем

«Мы обсуждали этот вопрос (речь о поставках немецких танков киевскому режиму — М. Р.)… Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить… эти танки», — приводит его слова немецкое информационное агентство DPA.

Шмыгаль также указал на то, что не может раскрыть детали переговоров и договоренности с немецкой стороной. Вместе с тем представитель киевского режима подчеркнул, что относительно поставок немецких танков он настроен оптимистично.

Заявление Шмыгаля обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что эти танки киевскому режиму не помогут. Были и те, кто напомнил, что Германия так и не возместила Польше танки, которые поляки ранее передали киевскому режиму. Иные с сарказмом намекнули на то, что Германии, видимо, хочется остаться без российского газа.

«А деньги на танки откуда?» — спросил Олег М.

«Польше не могут компенсировать те танки, что поляки отдали [киевскому режиму]», — напомнил Eduard P.

«Наглость — второе счастье», — написал Василий Т.

«Как и раньше, прут на Русь немецкие танки…» — пишет Илья К.

«Сколько «леопардов» нужно сжечь, чтобы принять неизбежность краха киевского режима?» — задался вопросом «Лев Бонифаций».

«Джавелины» и «байрактары» не помогли, думают «леопарды» помогут?» — в недоумении Саша К.

«Ну, в принципе, ничего нового. Попрошайничать продолжают», — добавил Dronik

kmu. gov. ua Представитель киевского режима Денис Шмыгаль в ходе встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем

«Про газ тогда им придется забыть навсегда», — отметил Ghost Nikto.

«Сколько бы их не поставляли, всё равно у России их всегда будет больше. Так что не вижу смысла вообще выдавать [ВСУ] танки», — считает Machine.

«По какому пути? По дну Черного моря?» — иронизирует Лера.

«Давай, немчура, продолжай помогать [киевскому режиму]! Нравится без газа и электричества жить, наверное? А ведь ещё не зима. Скоро будут бунты в Европе», — написала «МерZаVка».

«Шольцу самому танки скоро пригодятся — сдерживать народные волнения недовольных немцев», — комментирует новость Whithey Bulger.

«Да, Олаф [Шольц] только о доставке турбины думает, а эти с танками прицепились», — смеется Ирина.

«Так правильно, ведь танки ждёт Польша (взамен уже отданных [киевскому режиму]) и что бы поставить «леопарды», надо «опрокинуть» Польшу», — с сарказмом добавил Андрей.

«Знаем мы те «пути»! Немцы по ним газовые турбины «поставляют»!» — пишет Yuriy.

«Один из путей — по пустому газопроводу!» — пошутил Юрий Ф.

«У Германии отапливать нечем… ещё и танки выпрашивают», — написала Karina

kmu. gov. ua Представитель киевского режима Денис Шмыгаль в ходе встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем

«Непобедимость танков Leopard-1 (и его современной модификации A5) и Leopard-2 заключается в том, что они ни разу не участвовали в серьёзном военном конфликте. Их производили для достижения паритета, но против Т-64, Т-72 или Т-80, не говоря уж о Т-90, они никогда не выходили», — подытожил Valery K.