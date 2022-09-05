Статья The Sun, где говорится, что, пока британцы справляются с кризисом стоимости жизни, граждане России вдвое дешевле «доверху загружают свои тележки продуктами», широко обсуждается общественностью. Люди говорят, что негодование не поможет.

(сс) Nickolay Romensky Продуктовый магазин в Лондоне

«А зачем приходить в ярость-то? Нужно с пониманием относиться. Это же плата за свободу и демократию. Вон Путина как наказали, он аж плачет», — иронизирует Андрей С.

«Наше дело правое, конечно, но цены на продукты сначала подскочили в полтора раза, а сейчас, когда собрали урожай, просто временно подешевели овощи», — поделился Юрий Берсенев.

«Юрий, однако у нас у многих людей имеются дачи, садовые участки и просто частные дома с сельхоз продуктами, а у них этим делом занимаются фермеры. И если у нас картошка, морковь, капуста и некоторые ягоды многим достаются бесплатно, то у них всё покупается у фермеров», — ответил Дмитрий Самойлов.

«Если цены подскочили и упали, то это не значит, что всё хорошо и они упали. Я работаю в сетевых продуктовых магазинах. Цены до сих пор высокие, да, некоторые продукты подешевели до уровня до 24 февраля, но всё равно цены высокие. И мне глубоко плевать, какие цены в пиндосии или в Британии. Я живу в России», — считает Артем Ипполитов.

«Хотели измором Россию взять. Не получится. Ещё газ покупать будете и бонусом кабачки наши в гуманитарную помощь получать», — смеется Анастасия Романова.

«Кто с санкциями к нам придет, тот от санкций и погибнет!» — замечает Василий Иванов.

NoMorePhotoHere Супермаркет в Лондоне

«Мы с 90-х своими запасами живём. Спасибо, научили Горбачевы-Ельцины», — соглашается Софья Петрова.

«Я в Италии живу. Цены на овощи выросли, как и на всё», — подтвердил Артем Прохоров.

«Британцы в ярости от низких цен в России и наглеющей жены укрофюрера. Журналист The Sun шокировал английских «лордов и леди» своей статьёй о ценах в России. Оказалось, в Москве стоимость продуктов снизилась на 11%, а в Британии продовольственная инфляция подскочила на 9,3%! Более того, в России смешные цены на электроэнергию и газ, а «великие» англы должны на всём экономить, чтоб платить за ЖКУ и нормально жрать…» — иронизирует авторитетный телеграм-канал «Росскандал».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Напомним, о том, что жителей Великобритании возмутило, что, несмотря на санкции, продукты и отопление в России дешевле, чем в их стране, известил британский таблоид The Sun. Отмечается, что так происходит несмотря на 65 санкций, которые должны были «ослабить российскую экономику».

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