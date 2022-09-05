В минувшее воскресенье, 4 сентября, папа Римский Франциск объявил о причислении к лику блаженных Католической церкви своего предшественника — папы Иоанна Павла I (Альбино Лучани). «Как подчеркнула вице-постулатор процесса канонизации Стефания Фаласка, к лику блаженных причисляется не папа и не его понтификат, а христианин, который всем своим существом следовал Евангелию, признавая себя «прахом», — отмечает портал Vatican News.

(сс)Sentinelle del mattino International Папа Иоанн Павел I

Действительно, венецианский патриарх Лучани на престоле Святого Петра пробыл всего 33 дня, с 26 августа по 28 сентября 1978 года. Он практически ничего не успел сделать. Но сама личность Иоанна Павла I стала заметным феноменом в глазах католиков и мирового сообщества. Венгерский историк Енё Гергей замечает, что в лице Лучани Католическая церковь получила папу от рабочего класса, который родился в бедной семье. Он никогда не служил в Ватикане, не входил в состав курии или какой-либо из конгрегаций и не занимал никакого дипломатического поста. Лучани вошел в историю Церкви как «смеющийся папа». Иоанн Павел I постоянно улыбался, его улыбка порой переходила в раскованный смех, что было непривычно. И месяц его понтификата, пишет Гергей, привел к слому старой традиции и созданию новой: речь идет о ликвидации внешних признаков папского господства. Кстати, в этом с ним схож нынешний папа Франциск.

Краткий срок правления Иоанна Павла I вызвал много спекуляций. До сих пор пользуется популярностью версия о покушении на него, которую время от времени подпитывают журналисты и не только они. Так, в 2019 году американский гангстер Энтони «Плуто» Раймонди заявил, что якобы причастен к убийству понтифика. Подробности 68-летний член семьи Коломбо, одной из пяти итальянских мафиозных семей в Нью-Йорке, представил в своей автобиографической книге «Когда пуля попадает в кость», сообщал американский таблоид The New York Post. По данным издания, мафию попросил о помощи архиепископ Пол Марцинкус, уроженец штата Иллинойс. Марцинкус являлся президентом Института религиозных дел (IOR), более известного общественности как Банк Ватикана. Этот пост он занимал с 1971 по 1989 год. По словам Раймонди, новый папа угрожал разоблачить финансовую аферу, после чего «около половины кардиналов и епископов в Ватикане сели бы в тюрьму». Марцинкус организовал заговор, завершившийся в ночь с 27 на 28 сентября 1978 года убийством Иоанна Павла I

Архиепископ Пол Марцинкус

С этой историей связан и сюжет, который напрямую затрагивает Россию. Британский журналист и писатель Дэвид Яллоп в 1984 году выпустил расследование, в котором заявлял, что понтифик был отравлен неизвестным ядом. Это бросало тень на загадочную кончину председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, затем патриаршего экзарха Западной Европы митрополита Никодима. Он умер во время аудиенции у Иоанна Павла I в Ватикане, куда он прибыл 5 сентября в 10-м часу утра. По свидетельствам очевидцев, Никодим выглядел очень усталым, с ним случился сердечный приступ. Как писал «Журнал Московской Патриархии», «папа прочитал отходные молитвы и молитву об отпущении грехов. Прибыл государственный секретарь кардинал Иоанн Вилло и также совершил молитву у тела почившего митрополита». Этот инцидент, писал Яллоп, широко обсуждали в Ватикане после смерти папы — гулял слух, что митрополит Никодим выпил чашку кофе, предназначенную для понтифика. Однако Святой престол до сих пор отрицает насильственную смерть Иоанна Павла I, иначе можно было бы говорить о двойном убийстве — главы Католической церкви и влиятельного митрополита Русской православной церкви

Папа Иоанн Павел I

Что произошло на самом деле, сказать трудно. Но если бы Иоанн Павел I и Никодим не ушли тогда скоропостижно из жизни, история диалога Святого престола и Московского патриархата, а также судьба Советского Союза могли сложиться иначе. Ведь православный митрополит не испытывал «ужаса» перед Ватиканом. Когда в 1962 году кардинал Иоаганн Виллебранс отправился в Москву с необъявленным визитом, принимал его Никодим. Вспоминая общение с ним, кардинал отмечал: «Идея Никодима, возможно, воспринятая им от Казем-Бека (Александр Казем-Бек, сотрудник ОВЦС — С. С.), заключалась в том, что «мы — великая Православная церковь, а Рим — наш партнер». Мне он говорил: «Единственная Православная церковь, которая свободна и имеет поддержку государства, это Греческая, но для нас она не имеет никакого значения. Что действительно важно для нас — это Католическая церковь». Скорее всего, с митрополитом быстро нашел бы общий язык и Иоанн Павел I, причисленный ныне к лику блаженных.

Что поднимает и такой вопрос: а будет ли когда-нибудь канонизирован Русской православной церковью и сам Никодим? Пока в православной среде хватает тех, кто недоволен его деятельностью на ватиканском направлении. Однако не исключено, что в случае улучшения диалога между Святым престолом и Московским патриархатом причисление митрополита Никодима к лику святых станет возможным.