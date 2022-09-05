С октября месяца военнообязанным жительницам б. УССР запретят покидать территорию бывш. УССР. Об этом 4 сентября со ссылкой на юриста так называемого министерства обороны киевского режима Владимира Смилку сообщает издание «Суспильне» («Общественное»).

Николай Пимоненко. В поход (Проводы казаков). 1902

Уточняется, что женщины определенных профессий (речь о 14 специальностях) с 1 октября обязаны встать на воинский учет.

По информации издания, военнообязанные женщины в бывш. УССР так же, как и военнообязанные мужчины, не смогут выехать из страны ввиду того, что на них будет распространятся такие же ограничения, как и на мужчин. Представитель киевского режима пояснил это желанием соответствовать стандартам Североатлантического альянса, речь о гендерном равенстве в рамках воинского учета.

Новость обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что такими темпами очередь дойдет и до постановки на воинский учет детей. Были и те, кто задался вопросом, почему дети и жены политиков еще не на передовой.

«А потом детей с 10 лет начнут на [фронт] отправлять», — отреагировала Наташа.

«Походу, мужики там заканчиваются», — добавил Павел.

«Скоро детей призывать будут, как в [нацистской] Германии», — пишет Alla N.

«Грустно это всё, конечно, а за кого, главное?» — не понимает Александр К.

«Семейная мобилизация! И дома ждать не надо», — с сарказмом отреагировал Ggg.

«Ужас просто… мужчины, если вам на себя наплевать и вы такие идейные, подумайте о своих женщинах. Это просто кошмар», — написал один из участников обсуждения.

«Просто кошмар… Зеленский устроил геноцид собственного народа…» — отметил еще один участник обсуждения.

«Зеля, как Гитлер, работать начал. Так время подойдет, и малолеток набирать начнут», — не выдержал Дима.

(сс) Bundesarchiv, Bild 146-1981-053-35A Учебная стрельба для членов Гитлерюгенда в военно-учебном лагере

«Теперь исполнится мечта [Елены] Зеленской. Она сможет с автоматом посидеть в окопах», — с сарказмом прокомментировал Vladimir.

«А когда Елена Зеленская пойдет в бой?» — поинтересовался Николай М.

«Следующие дети до 12 лет?» — спросил Андрей М.

«Действительно, до последнего [жителя б. УССР], похоже, воевать их заставят», — задумалась Елена.

«Зачем платить вдове солдата, когда ее тоже можно отправить на фронт», — с сарказмом добавил Сергей С.

«Зеленский реально решил биться до последнего [жителя бывш. УССР]? Напоминает агонию Третьего рейха, когда они детей в бой бросали», — пишет Баева.

«Вот интересно, а жена Зеленского и [жены] всех остальных тоже военнообязанные? Где их дочери, их тоже на военные действия пошлют? Твари, сами даже собак вывезли за бугор, а вы, простые [жители б. УССР], идите, защищайте их миллиарды…» — добавила Елена Г.

«Испокон веков женщины и дети были самой оберегаемый частью общества. Да даже у животных на уровне инстинктов то же самое. Жизнь и здоровье женщин — залог жизни и здоровья будущих поколений. Народ, который готов этим рискнуть, отправляя женщин на бойню, обрекает себя на вымирание», — отметил Михаил М.

«Потом детей-подростков очередь дойдёт», — добавила «ЖеньШеньКа».

«Самое смешное, что Зеленский сейчас поднимет себе рейтинг, временно попытаясь «спасти» женщин от призыва и, как всегда, свалив всё на «перегибы» со стороны [главкома ВСУ] Залужного. Но в итоге всё равно всё к тому и придёт — на фронте нужно пушечное мясо, и Зеле не важно, какого оно пола», — написал Vladimir.

«Просто очередная агония кровавого клоуна. Уже не знает, кого послать на [фронт], чтоб кто-то прикрыл задницы его банды, иначе не назовешь…» — подытожила Natella.

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