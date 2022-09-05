В сентябре 1920 года в политическом отчете IX конференции РКП (б) В. И. Ленин высказал интересную и, главное, предельно актуальную и по сей день мысль.

Томас Коул. Падение Империи. 1837.

«Мы, подходя к Варшаве, подошли настолько близко к центру всемирной империалистической политики, что мы стали ее делать. … Где-то около Варшавы находится не центр польского буржуазного правительства и республики капитала, а где-то около Варшавы лежит центр всей теперешней системы международного империализма, и …мы стоим в условиях, когда мы начинаем колебать эту систему и делаем политику не в Польше, но в Германии и Англии».

Не кажется ли нам, что сегодня этот «центр всей теперешней системы международного империализма» переместился от Варшавы на юго-восток, на условную географическую ось Киев — Львов? И что срыв планов киевского нацистского руководства по захвату Запорожской АЭС и последующему прикрытию своего контроля над станцией при помощи миссии МАГАТЭ, громким эхом отзывается в странах, откуда исходили эти планы? Во-первых, между Вашингтоном и Лондоном обостряются противоречия по линии связки Зеленский — Залужный. Количество информационных утечек о том, что США мечтают о военном диктаторе, на месте которого видят главкома ВСУ, уже начинает зашкаливать. В противовес этому британское руководство продолжает делать ставку на «зе-фюрера», рассчитывая, по-видимому, сделать военных главными «козлами отпущения» за провал на Каховском водохранилище. И радикально решить таким образом проблему угрозы своей власти. Такая вот информация, которая в апогее событий прошла со ссылкой на неназванные источники:

Образ будущего

Есть вероятность, что в провале операции Зеленский публично обвинит руководство ВСУ уже в ближайшее время, и это станет поводом к череде отставок в высшем руководстве ВСУ.

…Глава миссии МАГАТЭ уже уведомлен о ситуации так же, как и генсек ООН Гутерреш. Координировали операцию офицеры МИ-6 из своего штаба в пригороде Киева. Все 64 человека из ДРГ недавно прошли обучение в Великобритании и приехали из Варшавы в Одессу 29 августа.

Если добавить к этому неудачу разрекламированного киевским режимом «наступления на Херсон», которое привело к колоссальным потерям ВСУ, то российская стратегия, связанная с подготовкой референдумов в ряде регионов бывшей УССР, как проверено практикой, оказывается в высшей степени эффективной. Ибо побуждает Киев к истерической реакции и маниакальным попыткам срыва этих голосований любой ценой. И в этой ситуации крайнего цейтнота бандеровские нацисты совершают одну ошибку за другой, заодно подставляя и сталкивая между собой собственных кураторов. Сообщают, в частности, что Залужный теперь не просит, а требует от Зеленского прекращения попыток прорваться к Херсону, так как новых потерь не выдержит перегруженная похоронная инфраструктура; в данный момент уже обсуждается использование моргов Молдавии.

(сс) Администрация Киевского режима Валерий Залужный

(сс) IAEA Блок №6 Запорожской АЭС

Однако более важным, чем американо-британские противоречия, представляется обострение ситуации внутри самих США и Великобритании. Вышеуказанные источники утверждают весьма интересные вещи:

Образ будущего

План операции и часть инструкторов привез с собой Борис Джонсон как дембельский аккорд своего премьерства, однако в случае успеха ГУРа, он бы отказался передать власть, ссылаясь на международное ЧП, грозящее катастрофой планетарного масштаба.

Подробностей не приводится, однако и сказанного достаточно, чтобы полагать, что Великобритания начинает приближаться к грани серьезного внутриполитического кризиса. Возможно, кризиса власти, а при некоторых условиях — и территориальной целостности. В резонанс попадает заявление лидера шотландской автономии Соединенного Королевства Николы Стерджена, считающего катастрофой возможный приход к власти Элизабет Трасс (результаты последнего тура выборов нового лидера Консервативной партии станут известны 5 сентября). Как помним, приход в премьеры Джонсона был связан с итогами Brexit и необходимостью их реализации; выход Великобритании из ЕС был оформлен в феврале 2020 года. Однако нельзя забывать, что население Шотландии, в отличие от Англии, большинством в 62% проголосовало за сохранение страны в составе ЕС, чем показало «фигу» британской правящей элите с ее концептуальными планами «отгораживания» от континентальной Европы.

Более того, в ходе взаимного бодания за лидерство главы МИД Трасс с экс-министром финансов Риши Сунаком оба кандидата заехали в Шотландию. Поскольку Стерджен добивается от Лондона повторного референдума о выходе автономии из Великобритании уже в 2023 году, угрожая в ином случае превратить следующие шотландские парламентские выборы в аналог «плебисцита» за независимость, постольку с Трасс, следовательно, он своих планов не связывает. И если представить себе ситуацию, при которой Джонсон отказался бы отдать Трасс кресло премьера, не получил бы он в этом случае поддержку из Эдинбурга? И что, если именно этим объясняется такая беспрецедентная британская настойчивость побудить Киев «серьезно» ударить по Запорожской АЭС, если Зеленского вывозили во Львов для встречи с замом главы МИ-6, которая предваряла его переговоры с Реджепом Эрдоганом и Антониу Гутеррешем?

(сс) U.S. Department of State Лиз Трасс

(сс) Администрация Киевского режима Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Словом, вмешательство «с глубоким погружением» Лондона в киевские дела с надеждой нанести ущерб интересам России бумерангом возвращается на Британские острова, провоцируя внутриполитическую нестабильность, грозящую перерасти в рознь. ВСУ понесли крупные потери личного состава. Главной же утратой их британских кураторов стал серьезный ущерб репутации спецслужб, а вслед за ними и ввязавшегося в эти игры политического руководства. Хотя с британской стороны имеются и погибшие. Это, по неподтвержденным пока данным, несколько офицеров разведки, уничтоженных в районе Никополя при формировании транспортника «второй волны» для несостоявшегося вторжения в Энергодар.

У британских игрищ имеется и американская проекция. Как помним, Дональд Трамп, тогда президент США, а теперь жесткий критик действующей администрации Джо Байдена, отчаянно поддерживал Джонсона; ряд западных экспертов еще несколько лет назад намекал на наличие у Трампа шотландских корней и даже имения. Возникает вопрос: случайно ли именно сейчас, на фоне британско-киевских провалов в Запорожье и на Херсонщине, экс-президент, вновь метящий в Белый дом, обрушился на Байдена с уничтожающей критикой? Ведь при всех тактических разногласиях, демократы у власти в США едины с британскими правящими консерваторами в том, чтобы нанести максимальный ущерб России, и вместе они образуют тот англосаксонский тандем, под дудку которого пляшут ведущие страны континентальной Европы — Франция и Германия. Обратим внимание: на сторону Трампа в этой критике начинают переходить пусть не особо влиятельные с точки зрения общественной известности, но хорошо известные в экспертном сообществе знаковые СМИ, отражающие мнение вполне определенных крупных элитарных групп.

Так, Washington Times, специфическое издание, ранее близкое к демократам настолько, что одно время превратилось в фактический рупор ныне покойного Бжезинского, обвиняет демократическую администрацию в «фашизме» — зажиме альтернативных мнений и преследованиях оппонентов. Трудно не заметить, что это обвинение — ответный ход на недавнюю сентенцию Байдена, обозвавшего уже Республиканскую партию «полуфашистской». Таких масштабов, какие принимает сегодня в США полемика между Трампом и Байденом, постепенно превращающаяся в борьбу не на жизнь, а на смерть, вроде советской «перестроечной» свары между Горбачевым и Ельциным, кланы вашингтонского политикума не знали, пожалуй, со времен «массовой» ликвидации оппонентами братьев Кеннеди. Предпринимаемые определенными силами в США попытки отодвинуть обоих сцепившихся противников от предвыборной кампании 2024 года терпят неудачу, особенно на фоне харизмы Трампа и очевидного провала Байдена даже внутри собственной партии.

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В этой сложной многоходовке, которая, повторим и подчеркнем это, в ведущих странах Запада разворачивается на фоне российской СВО, вокруг поддержки киевского нацистского режима, погрязающего в результате военных поражений в пучину внутренних склок и раздоров, всё отчетливее виден и третий участник — Ватикан. Неожиданное признание папой Франциском ответственности НАТО за российскую СВО входит в противоречие с интересами руководящих кругов как Североатлантического альянса, так и киевского режима. Как тут не вспомнить, что Франциск в мае 2017 года встречался с Трампом, тогда президентом, что стало сюрпризом для многих? С другой стороны, понтифик тесно связан с кланом Ротшильдов, альянс с которым установлен в рамках Совета по инклюзивному капитализму.

Означает ли это, что разворот вследствие СВО на 180 градусов «ковидной» тематики, под прикрытием которой этот совет продвигал «давосскую» стратегию Клауса Шваба, вызвал переоценку перспектив? За которой, если брать интерес того, что именуется «концептуальной властью», от проблемных планов экспансии стал сдвигаться в сторону более приземленного поиска путей выживания в новой ситуации? И не в этом ли причина папской критики натовских оппонентов СВО именно в тот момент, когда у них начинают рушиться основные «стратегические» планы, завязанные на Киев? Поскольку отступить от этих планов закусившие удила политики — что Байден, что Джонсон или Трасс — уже не в состоянии, то может ли быть так, что на Западе запущен долгоиграющий проект кардинального переформатирования ключевых политических элит, и участие понтифика указывает на всю серьезность этих замыслов? И если того же Трампа, его политическую репутацию в самих США демократы последовательно (хотя и безуспешно) уничтожают, то не видят ли в нем палочку-выручалочку другие очень влиятельные силы (учитывая упомянутый симбиоз Франциска с Ротшильдами), которые видят в экс- и возможно будущем президенте США «мостик» к новой «великой перезагрузке»? Но уже не во всём мире, где этот проект отыгран с началом СВО, а на самом Западе, стремительно теряющем в этих условиях прежние глобальные позиции? Случайно ли о миссии МАГАТЭ, по некоторым данным, изо всех сил ходатайствовал президент Франции Эммануэль Макрон, птенец гнезда (то есть банка) Ротшильдов? Это ему САМОМУ нужно было прекратить обстрелы АЭС? Или ему такую задачу поставили поперек в очередной раз «гадящей англичанке»?

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Вопросов, конечно, больше, чем ответов, но сквозь них явно начинают проступать некие, трудно пока различимые контуры какой-то концептуальной альтернативы…

И последний штрих. После провокационного тайваньского визита единомышленницы Байдена Нэнси Пелоси и начавшегося с этого «отодвигания» силами НОАК установленной еще в 1955 году «срединной линии» между материком и мятежным островом, масла в огонь дальнейшей эскалации региональной напряженности подлил отнюдь не Пекин. Это с одной стороны сделал Вашингтон, продолжив практику островного «проходного двора» для американских визитеров и поставок сепаратистам оружия. С другой стороны, ответственность за происходящее с США разделяет и тайваньский режим; сбитый китайский беспилотник над одним из островов в Тайваньском проливе, который в Тайбэе считают «своим», ясно показывает сепаратистскую готовность к эскалации. Несколько таких инцидентов вполне могут создать casus belli; при этом в Вашингтоне, с одной стороны, подталкивают режим именно к этому, а с другой, выражают неуверенность в способности в случае чего вмешаться. Вам не кажется, читатель, что эта ситуация технологически очень напоминает происходящее в Запорожье и на Херсонщине? Пообещать, подтолкнуть, спровоцировав, — а дальше что?..

Одним словом, не является ли условием будущих вынужденных крупных перемен на Западе фиаско именно тех сил, которые, балансируя на грани мировой войны и ядерной катастрофы, встали в авангарде интересов западного «силового» доминирования? Ведь ничего сильнее не подорвет их позиции, чем неспособность противостоять России и Китаю в локальных конфликтах, развязанных именно ради такого противостояния. Ну и для напоминания: Ватикан — один из очень немногих и практически единственный из подлинных мировых субъектов, кто до сих пор признает Тайвань и по этой причине не поддерживает дипломатических отношений с материком. Случайно?