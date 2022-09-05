Известие о том, что в Европе и США недовольны Зеленским и готовятся сделать его «козлом отпущения», активно комментирует общественность. Люди говорят, что по-другому и быть не сможет.

Уильям Холман Хант. Козел отпущения. 1854

«Скорее всего, свои же и порвут. Или под это подстроят. Он по-любому будет козлом отпущения», — отозвался об участи Зеленского Александр Романенко.

«Поскорее сделайте из него козла, и закроем вопрос», — предлагает Игорь Рогатин.

«Все правильно — использовали его по полной, сейчас выбросят, как использованный презерватив», — считает Татьяна Степаненко.

«Зеленского изначально для этого и привели», — напоминает Дмитрий Ф.

«Был клоуном, потом клоуном-президентом, а может стать трупом клоуна. Лучше бы и дальше в КВН кривлялся… безопасней для всех», — отмечает Игорь К.

«Клоуна надо брать живым и судить в Мариуполе, Донецке или Луганске. И вешать. Не расстреливать, а именно вешать», — считает Константин.

«Нам не нужен Зеля в виде сакральной жертвы, нам он нужен в клетке на международном трибунале», — замечает Евгений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

«Самый лучший вариант для Зеленского — до конца жизни шить фуфайки и собирать медвежьи какули в пакет в самой далёкой русской колонии», — считает Владимир Олин.

«Прощай, кокаиниссимус Зеленский — сапоги с каблуком!» — иронизирует Олег Трофимов.

Предсказание Владимира Жириновского напомнил Алексей Куницин: Владимир Зеленский — последний президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Зеленскому не удастся избежать участи «козла отпущения», было сказано в статье сербского издания «Печат».

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