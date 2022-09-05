В итальянских СМИ и соцсетях активно обсуждают новый метод экономии энергии, которая в последнее время становится недоступной для всё большего числа граждан. Способ предложил учёный, а затрагивает он святая святых итальянцев — местную кухню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Эверетт Милле. Юноша с тарелкой спагетти. 1840-е

«Чтобы справиться с сумасшедшими счетами, семьям придётся быть готовыми ко всему. Даже поставить под сомнение рецепт пасты, который передавался из поколения в поколение», — пишет издание ANSA.

Лауреат Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи предложил согражданам готовить пасту… без огня. По его словам, после того как вода закипит, нужно бросить в кастрюлю макароны, подождать две минуты, выключить огонь и закрыть крышкой. Через восемь минут паста будет готова, заверяет физик.

Как оказалось, Паризи не был первопроходцем в идее варки пасты без огня. Ранее химик и популяризатор науки Дарио Брессанини посвятил этой проблеме серию видео на своём канале. Тема оказалось популярной, а ролики посмотрели почти два миллиона человек.

La Repubblica успокаивает читателей, отмечая, что это лишь возвращение к «старинным и любимым многими поварами рецептам, которые вновь стали актуальными во времена нормирования».

Один из крупнейших производителей пасты в Италии, по данным Corriere della Sera, провел исследование и выяснил, что использование крышки при варке макарон экономит до 6% энергии, а также снижает выбросы CO2. «Рецепт Паризи» же позволит сэкономить уже до 47% энергии.

Впрочем, в комментариях пользователи отнеслись крайне скептически к этой идее. Некоторые отмечают, что так готовят пищу лишь не особо разбирающиеся в кулинарии (по мнению итальянцев) австрийцы или немцы.

«Вот это поворот! Они даже умудрились испортить наше традиционное блюдо из пасты», — возмутилась Мария Рита Ф.

«Почему бы нам сразу не привыкнуть есть сырые макароны? А жить зимой в квартире при температуре 10 градусов… по крайней мере, так у нас оставалось бы больше ресурсов для инвестирования в эту войну против России. Войну, которую не поддерживают большинство итальянцев», — пишет Сабине К.

«Тем временем миллиарды из нашего бюджета тратятся на не нашу войну», — добавила Марчелла Н.

Александр Погожев ИА REGNUM Макароны

«На две минуты меньше варите и ешьте недоваренную пасту, тогда Путин точно потерпит крах!» — иронизирует Саид А.

«Это уже всё устарело, сейчас в тренде есть сырую пасту прямо из коробки. Так семьи могут красиво хрустеть вместе за столом. При свечах», — заметил Эдди К.

«Ну что же, мы возвращаемся к корням, одеждам из шкур, свечам для освещения помещений», — считает Мария Грация П.

«Я попробовал один раз, две минуты кипятил, а потом остававшееся время просто держал пасту в воде. Результат? По вкусу это мокрая сырая паста. Паршиво, в общем», — поделился Стефано К.

«Я примерно так же готовлю еду для собаки. Дайте мне Нобелевскую премию, пожалуйста», — вставила Джанфранка М.

«Конечно, а можно ещё выращивать помидоры в ванне. И мыться не надо будет. Именно так делают господа из Британии и Давоса», — прокомментировал лидер Коммунистической партии Италии Марко Риццо.

Ряд пользователей поддержали физика, заявляя, что они сами так делают уже некоторое время. Впрочем, критики ответили, что возмущены не самим рецептом, а тем, что подобные меры пропагандируются властями как выход из энергетического кризиса, в который сами завели страну.

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