Заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Квентин Массейс. Меняла с женой, 1514. Лувр

Правительство Польши всерьёз взялось за поиски финансовой подпитки своей дышащей на ладан экономики, сорвавшей спину на фоне антироссийских санкций и европейского энергетического кризиса. Варшава уверена, что Германии пора делиться, и когда, как не сейчас! Гиена Европы уже не первый год пытается провернуть эту финансовую схему. Но только, когда со своего поста ушла неприступная Ангела Меркель, отдав кресло канцлера ФРГ Олафу Шольцу, пахнущего ливерной колбасой, поляки решили накинуться и откусить кусок побольше, почуяв перед собой слабую жертву.

«Плакать или смеяться? Так называемые союзники грызут друг друга потому, что оба тонут», — считает пользователь «Гость Инопланетный».

Многие пользователи не были удивлены тому, что польская сторона начнёт качать права и требовать компенсаций именно в тот момент, когда якобы единая Европа призывает всех сплотиться как можно сильнее перед угрозой экономической катастрофы. Польша с Евросоюзом до тех пор, пока Варшава получает денежки.

«Поляки в своём репертуаре. Дайте деньги, а я всё забуду; даже то забуду, чего и не было. Разводилы что надо», — поделилась своим мнением Надежда К.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Ну, видимо, глядя на Шольца, Моравецкий решил бычка включить. «С этой ливерной колбасы мы трлн срубим», — подумал он и потребовал репараций», — описывает ситуацию Владимир Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша — не единственная страна, которая пострадала от гитлеровской агрессии, но она практически единственная, кто позволяет себе быть политическим гопником из подворотни, требуя бесхребетных немецких чиновников купить кирпич.

«Если все страны, которые пострадали от рук нацистских властей, предъявят требования к Германии, то страна станет нищей. Но почему-то претензии вечно исходят лишь от одной страны — Польши. И эти требования постоянно, стоит отметить, исполняют», — написала Галина М.

«А что только Польша? России тоже надо потребовать репарации. Это она больше всех так-то пострадала. А Польша в итоге заняла сторону фашистов, поэтому и сносит теперь памятники советским воинам–освободителям», — указывает пользователь Prosto Tak.

Многие пользователи уверены, что никакие репарации Польше не полагаются, т. к. она спустя время плюнула на могилы советских воинов и уподобилась всем тем, кто был бы не против прислуживать нацистам.

«Странно это выглядит на фоне того, что Польше очень нравится фашизм, они его поддерживают, как поддерживают и киевских нацистов, в частности. Они оправдывают преступления нацистов. Так какие могут быть претензии к Германии? Я не пойму», — пишет Екатерина М.

Напомним, 3 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о том, что Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.