Материал The Washington Times, согласно которому президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов», стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Даже беглый взгляд на недавнюю историю показывает пример за примером, как американские левые демонстрируют хрестоматийные фашистские тенденции», — написал обозреватель The Washington Times Тим Константин.

В публикации издания приводятся факты того, как представители Демократической партии США, а также действующий американский президент, распространяют дезинформацию и пропаганду, устраивают репрессии, подавляют критически настроенные слои населения и задавливают оппозицию, стремясь заставить всех своей подчиниться.

Но это всё лирика. Как заведено в Америке, самый страшный грех завязан на деньгах. И именно на деньги незаконным способом покусился Байден со своей командой. Американский президент в нарушение конституции Соединённых Штатов аннулировал более $300 млрд студенческих долгов. А представители Демпартии тем временем пытаются пропихнуть своих ставленников в ряды судей Верховного суда и начать самим назначать их.

Более того, Байден создал Совет по управлению дезинформацией в рамках министерства внутренней безопасности, который теперь сам решает, какая информация является правильной, а какая должна быть скрыта от внимания общественности. Всё это не могло не вызвать оторопь со стороны консервативных кругов в США, которые не хотят видеть Америку такой, какую её пытаются извратить «хрестоматийные фашисты».

«Байден не очнулся ещё от Холодной войны. Отсюда всё и вытекает», — считает Алексей А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден действительно складывает о себе такое мнение, ведь с приходом его к власти Америка словно с цепи сорвалась, наплевав на свои демократические принципы, включая свободу слова.

«Да! Байден вообще себя не контролирует. Своими действиями он угрожает мировому сообществу. Откройте на эти вещи глаза!» — призывает Матвей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что демократы во главе с Байденом не только похожи на фашистов, они и есть фашисты.

«Либерализм и фашизм — это две правые идеологии, которые неизбежно смыкаются, как две стороны одной медали», считает Хорст М.

«Байден — представитель финансовых правящих кругов Америки. Он — марионетка капитала. А фашизм, как известно, — открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала. Потому Байден является фашистом», — указывает Иван Е.

«Вашингтон и Лондон сейчас продвигают в массы фашизм. Эти два образования на Земле пытаются низвести человечество до самого дна. Самые падкие и убийственные пороки», — считает Вадим Н.

Нашлись и те, кто призвал не сгущать краски, ведь Байден может быть просто неадекватным, что не отменяет угрозу человечеству, но делают её менее оформленной.

«Байден — старый, больной (на всю голову) человек, с большим процентом износа. Неужели в США нет критериев профпригодности?! Его по медицинским показаниям нельзя подпускать даже к управлению велосипедом, а он правит опасной ядерной страной. Международные институты обязаны вмешаться. Нельзя допускать к власти и нездоровую Лизку Трасс, которая ничем не лучше Байдена. Неадекватность и безрассудность (человек не может обосновать разумно свои заявления и угрозы). Это состояние нездоровья психики», — уверен пользователь Fra Fractal.

Напомним, 4 сентября издание The Washington Times опубликовало статью обозревателя Тима Константина, согласно которой президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов».