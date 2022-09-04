В Гонолулу на Гавайях прошла встреча помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой и директором Управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Ким Сон Ханом. Как сообщила пресс-служба Белого дома, обсуждалась ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По сообщению ТАСС, стороны «обсудили общее стремление к миру в Тайваньском проливе», выступили с осуждением ракетно-ядерной программы КНДР и коснулись военной операции на территории б. УССР.

Помощник Байдена подтвердил приверженность США выполнению «союзнических обязательств» перед Японией и Республикой Корея, в том числе в вопросе «расширенного сдерживания». Кроме того, участники встречи «подчеркнули важность двустороннего и трехстороннего сотрудничества ради обеспечения безопасности и процветания граждан, региона и мира».

«Советники по национальной безопасности обсудили способы укрепить связи, опираясь на общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — указывается в сообщении пресс-службы Белого дома.

Однако в действительности стороны вырабатывали общую линию на случай обострения военно-политической ситуации вокруг острова Тайвань. Причем обостряют ситуацию именно Вашингтон и Токио, которые в нарушение обязательств уважать принцип «одного Китая», данных при установлении дипломатических отношений с КНР, провокационно направляют в Тайбэй своих политических эмиссаров. И делают это, несмотря на строгие предупреждения Пекина. После наделавшей немало шума поездки на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Тайбэй демонстративно посетила американский сенатор Маршей Блэкберн, член комитета по вооружениям и торговле. Как и Пелоси, она прибыла в Тайбэй на американском военном самолете. Отмечается, что это уже четвертый за месяц визит американской делегации на остров.

Gage Skidmore Маршей Блэкберн

Видя, что реакция на американские провокации, вопреки ожиданиям, ограничилась военными учениями вооруженных сил КНР в районе вокруг «мятежного острова», осмелев, направили своих эмиссаров и японцы. Депутаты японского парламента от правящей Либерально-демократической партии Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара посетили Тайвань с трехдневным визитом. «Сердечно приветствуем давних друзей Тайваня Кэйдзи Фурую и Минору Кихару. Визит членов палаты представителей Японии демонстрирует твердую поддержку нашего единомышленника и соседа перед лицом недавних провокаций. Надеемся, что эти три дня станут для них плодотворными и полезными», — говорилось в сообщении тайваньского внешнеполитического ведомства. Указанные японские депутаты являются главой и генеральным секретарем парламентской группы, занимающейся в японском парламенте «развитием отношений между Токио и Тайбэем», что придает визиту явно провокационный характер. Японцев приняли на высшем уровне, с ними встречались и вели переговоры высшие руководители острова. Можно не сомневаться, что подобная выходка японского правительства еще больше осложнит и без того не безоблачные японо-китайские отношения.

Office of the President Кэйдзи Фуруя

Как выяснилось, японские законодатели и тайваньское правительство в ходе визита продолжили нагнетать предвоенную истерию по поводу якобы скорой реализации планов Пекина вооруженным путем освободить этот китайский остров и вернуть его в состав КНР. Сообщалось, что стороны договорились начать переговоры о том, как «эвакуировать граждан Японии в случае возможного китайского вторжения на остров».

«Поскольку у Японии нет дипломатических отношений с демократическим Тайванем, делегация будет действовать вместо правительства страны, которое не может иметь прямых контактов с администрацией острова», — заявил японскому информационному агентству «Киодо цусин» депутат Кихара.

Агентство поясняет, что на Тайване проживает более 20 000 японских граждан. Япония обычно отправляет самолеты «сил самообороны» для эвакуации своих граждан в случае чрезвычайной ситуации в другой стране, но неясно, смогут ли они приземлиться на острове, который Китай называет своей территорией.

По словам Кихары, хотя частные самолеты и корабли могут использоваться для эвакуации до китайского вторжения, всестороннего обсуждения этого вопроса между японскими законодателями и высокопоставленными чиновниками Тайваня не проводилось. Поскольку министерство иностранных дел не может официально вести переговоры с Тайванем, японские законодатели и представители деловых кругов будут взаимодействовать с официальными лицами островного правительства на уровне министров на встречах за закрытыми дверями в выработке сценариев эвакуации до и после китайского вторжения.

Утечки о «подготовке к эвакуации японских граждан» с Тайваня сознательны и призваны создать среди японцев ощущение приближения военного конфликта вокруг Тайваня и осознание того, что Япония не сможет-де остаться в стороне в случае начала китайцами освобождения острова военным путем. С другой стороны, разговоры об эвакуации свидетельствуют о том, что в Токио, при всей браваде нынешнего премьер-министра Японии Фумио Кисиды о «помощи Тайваню», ещё не приняли решения, каким может быть участие «сил самообороны» в прогнозируемом конфликте. Ясно лишь, что своим поведением Токио демонстрирует свою враждебность в отношении Китая, что будет иметь долговременные последствия.