Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия, скорее всего, переживет грядущую зиму — стране хватит газа. Об этом он заявил в интервью медиагруппе WAZ-Mediengruppe.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Даже если снова станет совсем туго с поставками [газа] со стороны России, мы, скорее всего, переживем зиму», — отметил он.

Политик также отметил, что в правительстве ФРГ нет разногласий по энергетическим вопросам.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие задались вопросом, кого имел в виду Шольц, когда сказала «мы». Иные отметили, что правительство, конечно, зиму переживет, а вот переживет ли ее народ Германии — вопрос.

«А он оптимист, однако», — смеется Александра.

«Семья, правительство, сильный бизнес. Они переживут. А остальных он не упоминал. Они просто не вписались в рынок», — с сарказмом добавил Сергей С.

«А цену «пережития» озвучил?» — задался вопросом Владислав С.

«Мы — это Шольц, [вице-канцлер Германии Роберт] Хабек и [министр иностранных дел Германии Анналена] Бербок», — смеется Виктор.

«Шольц про себя сказал, не про простой народ Германии», — отметил Александр Г.

«Мне самому интересно посмотреть, как они выживать будут», — пишет 1 Q.

«Очевидно, правительство Германии переживет. А на простых граждан, как уже сказала Бербок, им фиолетово», — прокомментировала Юлия М.

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«Вот, что значит, думать головой Байдена, а не своей», — отметил Егор.

«Ну конкретно он, может, и переживет, и даже в комфорте», — добавила Лена Ш.

«Но это не точно», — отреагировал Андрей Р.

«Шольц, эта зима не последняя!» — подчеркнул Константин.

«Мы» — это оно так себя называет? От скромности не помрет…» — смеется Anton Z.

«Ага, лафа, которая была с 1991 года по выкачке дешёвых ресурсов России, заканчивается. Надо жить по средствам. Ну, первая экономика Европы, в путь», — с сарказмом призвала Сильва.

«А мы?» — спросили жители Германии», — иронизирует D elektro.

«Но он не сказал, кто доживёт до лета», — прокомментировал Albеrt Y.

«Легко и просто — заполнили запасы [газа] практически на 100%, так что все переживут, но слегка дороже», — считает prosto_adekvat.

«Кажется, я поняла, что сейчас происходит. Слышите свист в воздухе? Это бумеранг в Европу возвращается. Прямиком из рук умирающего СССР. Людей, как всегда, жаль», — добавила Aleksandra.

«Ну-ну, по весне посчитаем ваших цыплят», — смеется Наталья.

«Всё сильнее ощущение, что Европа открывает живой музей 90-х в масштабе 1:1», — с сарказмом подытожил Михаил К.