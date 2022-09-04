Очередная попытка киевских боевиков захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие на объекте представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

События, которые можно назвать отчаянной попыткой киевских нацистов сделать хоть что-то, произошли ещё поздним вечером 2 сентября. Когда на территории запорожского атомного объекта находились сотрудники МАГАТЭ, приехавшие на станцию с инспекцией, ВСУ отправили в атаку сразу две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом. На водных средствах было свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников. Нацисты осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного, но, как водится, вновь неудачно.

Зоркий глаз Вооружённых сил России раскусил план противника — вражеский десант прилетели встречать гостеприимством четыре многоцелевых истребителя Су-30, а также два вертолёта Ка-52 «Аллигатор». В результате работы российских ВКС было уничтожено 20 нацистских катеров и лодок. Посмотрев на печальную участь своих коллег, остальные боевики приняли решение отвести свои суда в обратном направлении, так и не сумев осуществить высадку. Те же нацисты, которые всё-таки выплыли на берег, были уничтожены артиллерийскими ударами. Итогом сумасбродной операции ВСУ по неудачному захвату Запорожской АЭС стали 47 убитых и 23 раненых боевика.

«После такой новости я не удивлюсь, если в американской статье напишут, что Россия расстреливала 42 лодки с 250 мирными рыбаками», — пишет Камила М.

Многие пользователи оказались крайне удивлены, что нацистское командование решилось пустить в атаку новую группу боевиков, несмотря даже на то, что предыдущая попытка, которая предшествовала прибытию на ЗАЭС миссии МАГАТЕ, полностью провалилась.

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

«По ходу нацисты вообще с ума сошли. МАГАТЭ им, видимо, вообще не помеха. Либо же они решили напасть на станцию, чтобы захватить сотрудников МАГАТЭ и сделать из них заложников, как они это делали с мирными жителями», — поделился своим мнением Алексей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что миссия МАГАТЭ могла стать живым щитом для ВСУ, если бы нацистам удалось захватить Запорожскую АЭС.

«ВСУ такими действиями сами себя сдают, ибо даже после приезда МАГАТЭ они пытаются обстрелять её», — отметил Данил Т.

«Что и требовалось доказать. Нацисты хотят скрыть свои преступления, которые они совершили на Запорожской АЭС. Если у МАГАТЭ есть глаза, то они обязаны это всё зафиксировать. Снаряды около АЭС натовские лежат, а это значит, что российская сторона к ним не имеет никакого отношения», — указывает Александр Б.

Часть людей полагает, что подобные события, которые явно указывают на преступность решений киевского неонацистского режима, не помогут убедить МАГАТЭ донести до общественности правду.

«Даже этот факт не заставит проамериканскую МАГАТЭ раскрыть рот и вынести обвинение в сторону киевского неонацистского режима», — уверен Андрей Б.

«Ничему история с ЧАЭС их не научила. Мирный атом, говорили они. Ну атом остается мирным пока соблюдается техника безопасности. Во времена аварии на ЧАЭС мало кто толком знал, что такое радиация. Ну а в нынешнее время люди научились совладать с радиацией. В 1986 году авария произошла из-за человеческого фактора. Сейчас же аварию хотят вновь совершить люди. Также из-за амбиций, но прекрасно теперь зная, к чему это приведёт. История «идет по спирали». Меняется лишь время, место и причина», — написал Стас М.

Напомним, 3 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что киевские боевики совершили очередную попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие на объекте представителей Международного агентства по атомной энергии.