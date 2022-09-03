Заявление официального представителя посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюйя о том, что Китай примет «законные и необходимые» ответные меры из-за планов США продать вооружения Тайваню на сумму порядка $1,1 млрд, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Как фишка ляжет

Китайская сторона всеми заклятиями пытается вразумить американцев, чтобы те перестали расшатывать тайваньскую лодку. Представитель КНР напомнил руководству США, что даже президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заявил о поддержке принципа одного Китая, как и о подписях американских чиновников под тремя совместными с Китаем коммюнике.

КНР настоятельно рекомендует Америке отказаться от поставок оружия Тайваню, т. к. это приведёт к «ещё большему ущербу для отношений США и КНР», не говоря уже о Тайваньском проливе, в котором не найдётся более мира и стабильности из-за сумасбродных решений американской стороны. Но если Америка всё-таки продолжит в прежнем духе, то Китай будет вынужден принять решительные, но меж тем законные и необходимые ответные меры.

«А вот это уже совсем последнее предупреждение», — указывает Стас П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Китай долго предупреждает, но всё-таки красная черта, за которую никому не дозволено переступать, имеется даже у такой терпеливой страны.

«Ну разумеется! Штаты сейчас довыпендриваются и всё дойдёт до того, что КНР с ними просто все отношения разорвут и всё. Включая торговые. Это очень сильно ударит по США», — уверен Бронислав Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Вашингтон намеренно провоцирует конфликт в азиатском регионе, пытаясь нанести ущерб своему прямому экономическому конкуренту — Пекину.

«Удивляюсь, как США влезают просто везде и всюду. Никак не получается жить без вмешательства в чужое дело, да?» — спрашивает Наталья Р.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

«Ну, так Запад сейчас просто развязывает новый этап холодной мировой войны, так что тут нет ничего хорошего», — поделился своим мнением Матвей Н.

Часть людей удивляется руководству Тайваня, которое ведётся на уговоры Америки и пытается показать Китаю свои клыки, что в конечном итоге сыграет с островом злую шутку.

«Тайвань ведёт крайне самоуверенную и опасную политику, пока Китай действовать не начал. А потом будут как в Киеве выть: «А нас-то за что? Мы же ничего плохого не делали!» Но адекватные люди припомнят весь этот цирк и скажут: «Только денацификация, демилитаризация и полная капитуляция тайваньского режима», — написал Артур М.

Ряд пользователей указывает на то, что время разговоров подходит к концу и вскоре китайские дипломаты возьмут молчание, отдав всё в руки Вооружённым силам Китая.

«Я всё-таки думаю, что Китаю пора перейти к активным действиям, а то США реально подумают, что им всё дозволено», — отмечает Денис М.

«Надо китайцам топить поставки этого оружия Тайваню. И точка. Еще когда они идут через Атлантический океан. Справедливо и законно», — считает Виктор Б.

Напомним, 3 сентября официальный представитель посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости о том, что Китай примет «законные и необходимые» ответные меры из-за планов США продать вооружения Тайваню на сумму порядка $1,1 млрд.