Заявление депутата правящей британской Консервативной партии Тобиаса Эллвуда о том, что в ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По мнению парламентария, мир переживает «крайне сложное десятилетие», и венцом этой тёмной декады может оказаться ядерный взрыв. Но не полноценный, а только тактический, но всё-таки ядерный, что само по себе означает многое. Сам факт применения оружия массового поражения в современности ознаменует то, что мир окончательно изменится и прежним более не будет никогда.

Такая апокалипсическая картина должна была бы спровоцировать мурашки на коже у читателя, но российский народ прекрасно видит, к какому именно оврагу движется мировое сообщество — к большой сваре, из которой Соединённые Штаты Америки хотят выйти сухими из воды, а британцы готовятся к самому худшему, ведь ответственность за сползание мира в ядерную бучу лежит на их плечах.

Тем не менее у мира есть все шансы обойти стороной последние странички человеческой истории и попытаться найти способ, как при всех имеющихся геополитических противоречиях суметь сосуществовать, а не враждовать.

«Всё просто — не лезьте к нам, к русским, живите мирно и не будет никаких ядерных взрывов», — указывает Василий Т.

Многие пользователи отмечают, что Россия не только меньше всех хочет начала ядерной войны, но ей это попросту невыгодно, ведь наша страна прекрасно себя чувствует именно в мирное время.

«Напряжённость на мировой арене растёт, но вряд ли какая-нибудь страна применит ядерное оружие, ведь выгоды от этого никому не будет. Тем более России, которой выгодно просто со всеми торговать, ведь у неё есть все необходимые ресурсы», — считает Элина Б.

Foreign and Commonwealth Office Тобиас Эллвуд

Некоторые комментаторы отмечают, что если британцы прекратят подводить мир к ядерной войне, то вместо них это делать никто не станет, а значит, беда обойдёт всех нас стороной.

«По-моему только от британцев в последнее время и исходят подобные предположения, заявления, намерения. Решили, что до них ничего не долетит? Наивные», — написала Лилия Т.

«Сами угрожают миру ядерным оружием, а потом что-то на Россию говорят», — подметил Клим М.

Часть людей напоминает, что ядерное оружие против людей применяла только лишь Америка. Поэтому реальная угроза всему человечеству исходит от Соединённых Штатов.

«США единственные, кто устроили Японии два атомных взрыва. Что, решили повторить?» — спрашивает Радион Д.

«Поразительно. Припомнится мне, что 77 лет назад закончилась война, начавшаяся от невесть каких амбиций Запада и их намерений разрушить всех и вся. Сейчас такое же поведение наблюдается. Сколько бы они ни кричали про угрозу от России, только они и никто другой использовали ядерное оружие против человечества и сейчас угрожают им же», — пишет Агафон В.

Напомним, 3 сентября депутат правящей британской Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил в эфире Times Radio о том, что в ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие.