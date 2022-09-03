Из-за роста стоимости электроэнергии в Британии шесть из десяти предприятий могут закрыться, сообщает агентство Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

Примерно на половине британских производителей уже сказался произошедший в течение года рост цен на электроэнергию (она подорожала более чем на 100%). Кроме того, 13% предприятий в связи с ростом цен на электроэнергию сократили время работы или же пытаются избегать пиковых периодов, а 7% предприятий пришлось приостанавливать производство на более длительное время.

Уточняется, что если в ближайшее время «не придет помощь», то предприятиям грозит либо сокращение производства, либо закрытие цехов.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения отреагировали на новость с сарказмом, отметив, что Британия хотела наказать Россию, а страдает сама.

«Не вписались в рынок», — с сарказмом отреагировал Андрей.

«Электроэнергия — это привилегия», — иронизирует Александр.

«А так же горячий душ, варка холодца на газу в течении пяти часов подряд, и одноразовая туалетная бумага! Спасибо, что я живу в России!» — ответил Александру Imperial Stormtrooper.

«Да уж. Сделали больно России…» — смеется Nesu Dich.

«Рубрика «Получи, Путин»?» — с юмором спросила Элина Д.

«Рука рынка», — шутит Татьяна.

«Как будто это что-то плохое», — смеется Darth N.

«Исходя из жизненного опыта, могу сказать, если в Британии кто-то что-то официально объявляет (ну там снижение, разрушение, потеря позиций), то это уже давно началось, скрывать стало невозможно… приходится признать», — отметила Natalie B.

«А почему 4 из 10 не закроются? Недоработочка», — с сарказмом добавил BigB.

«Отольются кошке мышкины слёзки», — отреагировала Наталья Ф.

«Хотели наказать непокорную Россию, а получилось, что нагадили сами себе», — прокомментировал новость Svet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Долой производство в Британии! Пусть закроются все предприятия ЕС. Свежий, чистый воздух на пользу. Мы выжили, а они смогут?» — задалась вопросом Svetlana.

«Самое время финансово помочь [киевскому режиму]», — не без сарказма призвал Юрий Р.

«Ну вот оно и прилетело! Пожили за наш счёт, теперь живите за свой! К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать-то как тяжело!» — написала Александра М.

«Ну а зачем им там предприятия? Их национальное занятие — бороздить пучины мирового океана, грабить береговые поселения, брать рабов и подати. Ну вести национальную пропаганду о превосходстве их западной нации в построенных рабами «университетах», — пишет Серёжа З.

«Бумеранг девяностых в России вернулся на родину», — комментирует новость Евгений Д.

«Британия не должна отставать от конкурентов. Даёшь 10 из 10!» — с сарказмом добавил Михаил П.

«Великобритания всё ближе к статусу Мелкобритании!» — пишет Евгений С.

«Наши поздравления! Вперёд, Британия, в Средневековье!» — подытожил Николай Х.