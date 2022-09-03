В связи с энергетическим кризисом жителям Британии могут запретить в вечернее время готовить еду, а также — сократить время работы пабов, сообщает Daily Mail.

Талоны

Так, британцам с 14:00 до 20:00 могут запретить использование стиральных, а также посудомоечных машин. А также планируют ограничить работу пабов так, чтоб последний заказ был принят не позже 20:30, а ровно в 21:00 в заведениях будет отключаться электроэнергия.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Британии предстоит пережить подобие 90-х. Иные с сарказмом добавили, что в Британии появятся новые рабочие места — контролирующие исполнение предписаний по экономии электроэнергии.

«То ли ещё будет…» — написала Наталия А.

«Читаешь такие новости как новости из параллельной вселенной…» — отметил Геннадий.

«Не мыться. Не бриться. Не кушать. Остается одевать им белые тапочки», — иронизирует Нико.

«Странное расписание, раньше слышал, что вокруг Британских островов много ветра и, вообще, ветряки рулят, а теперь что? Ветер дует по расписанию», — не понимает Andrey.

«Пусть поживут, как мы в 90-е», — добавил «Серый».

«Эх, помню 90-е, Казахстан. Свет 4 часа в сутки. Желаю и им это испробовать», — прокомментировал Семен.

Александр Браславский. Керосиновая лампа. 1930-е — 1940-е

«Это ж еще и зима не началась…» — задумался Иваныч.

«Свободная страна… Алло, полиция? Мой сосед варит овсянку в неположенное время!» — смеется Ziker.

«Значит, пик потребления будет с 20:00 по 21:00. Посмотрим на ваши электросети», — отреагировал Frost.

«Талоны на еду не за горами», — написал «Усы лапы хвост».

«Внимание, вопрос. Если все начнут готовить по вечерам или ночам, то им придётся ещё и свет включать, а это дополнительные расходы. Количество газа от времени приготовления пищи не меняется. А вот расходы на свет увеличиваются. Они математику мимо проходили?» — не понимает Надежда.

«Интересно, долго люди будут это всё терпеть?!» — спросила Татьяна.

«Вот и заканчивается «сытая» жизнь за чужой счет!» — пишет Дмитрий К.

«Интересная жизнь у англичан начинается. Всё прописано. Чуть зазевался, вовремя не отключил, соседи уже полицию вызывают. Любопытно, будут ли по берегам Темзы прачки стирать?» — с сарказмом поинтересовался «Л. И. К.».

«О как санкции-то работают!» — смеется Елена С.

«В фантастических фильмах даже такого не снимали. Конец света!» — отметила Елена.

«Никогда ещё так зиму не ждала! Хочется дождаться, как Европа от холода и голода начнёт трезветь!» — отреагировала Lara.

Эжен Делакруа. Камин. 1824

«Зато рабочие места появятся — патрули, следящие за исполнением. Оруэлл: «А что, так можно было? А я только про мыслеформу писал», — написала Tatiana J.

«И при лучинах сидеть? Надо мастер-класс устроить. Зато беби-бум будет. Демографическая проблема будет разрешена. К лету разродятся. Ищи хорошее в плохом», — с юмором добавила Ljudmila.

«Наши 90-е в 2022-м в Европе…» — смеется «Жулька».

«Да здравствуют полезные для нас санкции. Вон до чего англичане довели себя от усердия. Ждем еще реакции от Европы», — написала Галина Б.

«Слишком хорошо, чтобы быть правдой! А вообще, какое заботливое правительство у них — наверняка посчитали, что приготовление пищи в непроветриваемом помещении повышает температуру оного на несколько градусов. Все эти ограничения исключительная польза, граждане Грэйт Бритн не замерзнут ночью теперь», — смеется Лизавета.

«А в чем экономия? Все врубят посудомойки и духовки до 14:00 или после 20:00…» — не понимает Юлия.

«Никогда наглосаксы не жили так плохо, как при своих санкциях. Посудомоечную полицию уже начали вводить?» — с юмором подытожил Александр В.