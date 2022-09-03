Инициатива взыскать с Германии репарации за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны, вдохновила министра юстиции и главу входящей в польскую правящую коалицию партии «Солидарная Польша» Збигнева Зёбро попытаться создать очередные проблемы премьер-министру Матеушу Моравецкому. В эфире радиостанции RMF FM Зёбро заявил, что ожидает активных действий от Моравецкого, который должен будет подписать «официальную ноту» в адрес немецкого правительства. Министр юстиции отметил, что у него «будет возможность спросить премьер-министра на следующем заседании совета министров, каков план действий в этом случае». При этом с себя Зёбро ответственность снял, аргументировав это тем, что репарации — это проблема «международных отношений, а не министерства юстиции».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Сам Моравецкий в интервью журналу Sieci не внес никакой конкретики, каким образом будут действовать польские власти. По его словам, «мы намерены поднять этот вопрос как в правительстве Германии, так и на международном уровне, чтобы заручиться широкой поддержкой. В конце концов, вопрос обязательно имеет актуальный контекст. Современные варвары должны знать, что им не избежать ответственности за свои преступления — геноцид, разрушения и грабежи. Они должны знать, что правосудие неизбежно настигнет их. Это в равной степени относится к генералам и рядовым, гражданским властям и простым людям. Это касается и должно касаться целых государств». За этой фразой прослеживается намек на Россию, которую некоторые польские политики периодически пробуют обвинять в различных «страшных преступлениях», якобы совершенных во время специальной операции на территории б. УССР. Не исключено, что «российский фактор» в перспективе будет связываться Варшавой с вопросом получения от Берлина репараций, но пока правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) сконцентрировалась на Германии.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

Немецкие издания тем временем предлагают своему правительству категорически отвергнуть идею выплат и обвиняют «Право и Справедливость» в использовании истории во внутриполитической борьбе. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, «польские требования о репарациях в размере 1,3 триллиона евро» являются «сомнительными с моральной точки зрения, так как платить придется нескольким поколениям немцев, родившихся после войны и не несущих никакой вины». В свою очередь Stuttgarter Zeitung утверждает, что PiS «использует историю для мобилизации избирателей». И это, заявляет издание, «лишь подпитывает иллюзорные ожидания, обостряет отношения двух стран — членов Европейского союза, основанные на хорошем взаимопонимании, и вбивают еще один клин в Евросоюз», отчего «только один человек может радоваться такому потенциальному конфликту — российский президент Владимир Путин». Негативно оценивает действия Варшавы и румынское издание Adevărul, по мнению которого польская правящая партия вызывает «новые трения в НАТО и ЕС — двух альянсах, которые в нынешней ситуации могли бы обойтись без этого. Предсказать исход спора невозможно. Что мы точно знаем, так то, что движемся к неожиданной и крайне нежелательной финансовой конфронтации между союзниками».

Польша в союзе с Гитлеровской Германией, оккупируют территорию Чехословакии, производя захват Тешинской Силезии. 1938

Однако Варшава не собирается отступать, даже понимая ничтожность шансов получить хоть какие-то деньги от немцев. Судя по всему, «Право и Справедливость» решила таким образом сковать правительство Германии во главе с Олафом Шольцем, оживив вопрос о зверствах нацистов во время Второй мировой войны, на фоне активно проталкиваемой Берлином инициативы пересмотра принципа принятия решений в ЕС в пользу отказа от права вето. Как отмечает одно из польских изданий, вбрасывание вопроса о репарациях выглядит «ударом возмездия» по Германии за ее попытку «построить еще один Рейх за счет малых государств под знаменем брюссельского Евросоюза». А заодно сыграть на патриотических чувствах поляков в ситуации, когда опросы общественного мнения показывают резкое падение популярности Моравецкого и председателя Национального банка Польши Адама Глапиньского, которых винят в неспособности справиться с энергетическим кризисом и инфляцией в 16%.