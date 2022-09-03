Поляки, которые хотят вернуть утраченную их предками в годы Второй мировой войны недвижимости на территории западной части б. УССР, подали более полутора тысяч исков в суд. Об этом со ссылкой на польского политического деятеля Конрада Рэнкаса 2 сентября сообщает издание «Страна».

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Изъявили желание «вернуть квартиры во Львове» те поляки, предки которых в годы Второй мировой войны были насильно выселены с указанных территорий.

«Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или требовать от [киевского режима] компенсаций за недвижимость», — отметил Рэнкас.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что об этом жителей б. УССР много раз уже предупреждали, но они не хотели слушать. Иные с сарказмом оценили цену польской дружбы и поддержки. Были и те, кто отметил, что что-то Польше в последнее время «все должны», — сначала Германия, теперь киевский режим.

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«Что хотели, то и получили», — отреагировала Светлана Л.

«Декоммунизация продолжается…» — с сарказмом добавила Ирина Л.

«И репарации! Репарации за Волынскую резню…» — пишет Aleksey K.

«Что-то Польша губу сильно раскатала — и Германия должна, и тут хаты потерянные вернуть…» — задумалась Римма.

«А кто-то ожидал другого? Это же… и не скрывалось. Если [жители бывш. УССР] считали, что поляки им братья, — [то] нет, — они ваши ПАНЫ», — отреагировал PoVodiR.

«Так скоро западенцы (жители западной части б. УССР — М. Р.) в состав России будут проситься», — с юмором добавила Elena.

«Вот это новость… Ну, может, мозги начнут на место вставать, самый лучший президент», — не без сарказма написала Ирина.

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«А не рановато? Просто Россия сама может вернуть себе и Львов, и Польшу!» — прокомментировал Александр П.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — написал Слава.

«Отлично. А этих идиотов предупреждали», — пишет Елена.

«Это было вполне предсказуемо», — отреагировал Игорь.

«В Прибалтике, когда она отделилась от СССР, была такая же ситуация, — имущество вернули себе иностранцы, которые потеряли в 1939 году, но об этом не пишут и не говорят…» — отметила Uluana V.

«Этим полякам и немцы должны, и [жители бывш. УССР] должны… Вот это поворот», — добавила Танечка.

«Не по-дружески как-то…» — шутит Дарья.

«О, началось!» — смеется «Zемля Zамёрзла».

«Болеем за обе стороны», — призвала Svetlana Y.

«Возвращаются хозяева холопов», — с сарказмом написала Natalya C.

«Готовимся к Львовской волости в составе Польши», — добавил Artem D.

«А мы их предупреждали… Закупаем попкорн, занимаем места в первом ряду», — комментирует новость Наталья.

«Что-то думается, по итогу [жители б. УССР] не рады будут «союзничкам». Всё поляки им припомнят — и Волынскую резню, и Бандеру, и Богдана Хмельницкого…» — пишет Sergey S.

«Сначала дайте нам права, теперь верните то, на что мы имеем права. Понеслось! Ждём следующую серию», — написал Tilleullette.

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«Ну Зеленский же подписал указ об особом положении поляков в [б. УССР], вот теперь пусть и расхлёбывает», — напомнила Лера.

«Зеля — молодец! Сам поляков накликал, сам лобызаться лез, сам всех своих граждан и выселит (тех, кого на мобилизацию не отправил). Браво», — отреагировала Люда4ка.

«Гиена Европы входит во вкус. Главное, чтобы не останавливалась», — не без сарказма отметил один из участников обсуждения.

«И когда исков наберётся побольше, Польша в счёт репараций откусит западные земли. Шах и мат…» — смеется Alexander Z.

«Поляков перестали субсидировать? Все им должны? Как трогательно», — с юмором подытожила Валентина.