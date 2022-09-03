Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что личный состав подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ отказался воевать и сбежал со своих позиций в районах населённых пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики из-за высоких потерь, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Такие радостные новости стали доноситься из Донбасса после того, как российские войска при поддержке союзных сил Донецкой и Луганской Народных Республик взломали мощную оборонительную линию киевских боевиков. Кроме того, многострадальный населённый пункт Пески, который долгие месяцы удерживался нацистами, окончательно перешёл в руки Вооружённых сил России.

«Они просто вместе с российскими войсками на Львов наступают», — шутит Alexander K.

Многие пользователи рады узнать, что нацистские войска всё-таки начинают опускать руки и сдавать свои позиции, что сильно облегчает работу союзным силам.

«Бегут террористы! Не стоило и начинать с нами бороться. Армия России — мощь и сила!» — указывает Ирина П.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Юг. 03.09.2022

Некоторые комментаторы отмечают, что победа Вооружённых сил России над ВСУ неминуема. Это лишь вопрос времени, а бегущих из окопов нацистов как раз таки подгоняют стрелки часов.

«Разгром фашистов неминуем. ВСУ встретились с настоящей армией, где есть авиация и артиллерия», — отмечает Оля П.

«Очередной пример трусости киевских нацистов — бежать при виде российских военнослужащих. Каждое их оставленное оружие и техника пойдут на трофеи, а затем окажутся в музее в честь спецоперации России после освобождения оккупированных территорий!» — предрекает Дарина Д.

Часть людей полагает, что вскоре нацисты только и будут делать, что бежать, бежать, бежать, пока не упрутся в границы соседних стран.

«Потихоньку ВСУ отступают, и это радует! В скором времени наши ребята просто их до самой границы вытеснят, а там, нехай бегут хоть в Польшу, хоть куда!» — написал Аркадий П.

Ряд пользователей указывает на то, что главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский, очевидно, решил окончательно отказаться воспринимать реальность такой, какая она есть, в связи с чем линия обороны его подопечных начала трещать по швам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают. В Закарпатье объявлен траур. Залужный требует от Зеленского прекратить эту операцию, потому что тылы уже не справляются с потоком раненых. И всех раненых после третьей волны лечить будет негде. Но, как я понимаю, Зеленский просто не имеет права отказаться от наступления. Он должен что-то предъявить своим западным спонсорам, которые на протяжении нескольких месяцев снаряжали его армию именно для этого контрнаступления. А меж тем наши парни рвут нацистскую оборону в Донбассе. С такими вводными победа России не за горами!» — уверена Ольга Ж.

Напомним, 2 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что личный состав подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ отказался воевать и сбежал со своих позиций в районах населённых пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики из-за высоких потерь.