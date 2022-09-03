Заявление министерства образования Забайкальского края о том, что решение воспитателя и руководителя детского сада выдать воспитанникам одного из детских садов Читы грамоты с гербом киевского неонацистского режима является халатностью и безответственным отношением к профессиональной деятельности, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) Katrina_S Детский сад

Служебная проверка подтвердила факт того, что детсадовцы и их родители получили на руки грамоты по итогам конкурса «Мистер и мисс лето — 2022» с изображением герба киевского неонацистского режима. Руководитель детского сада, как и конкретный воспитатель, выдававший грамоты, были освобождены от занимаемых ими должностей.

После такого скандала власти Читы пообещали провести информационную работу в образовательных учреждениях, чтобы предотвратить подобное халатное отношение к профессиональным обязанностям. Это значит, что сознательной провокации в поддержку киевского неонацистского режима чиновники Забайкалья не выявили.

«И правильно сделали, что выгнали. Это жесть какая-то», — считает Александр С.

Многие пользователи тоже пришли к выводу, что действия сотрудников детского сада больше походит на нелепое стечение обстоятельств и безответственное отношение к своей работе.

«Закупились, поди, самыми дешёвыми грамотами на рынке и понятия не имели, что за фигня на них нарисована. Ну, типа узорчик какой-то. Так эти люди к своей работе относятся. Жалко руководителя детсада, что работу потеряла. Думаю, вообще ни о чем плохом не помышляла, но глупость вышла боком», — написал Алексей Г.

(сс) Katrina_S Детский сад

Некоторые комментаторы уверены, что после такого проступка оставлять работника в образовательном учреждении нельзя.

«Правильно сделали. Человек в здравом уме не мог не знать, как выглядит российский герб, живя в России. Значит, это сознательная провокация», — уверена Оля П.

Часть людей всё-таки подозревает руководство детсада, либо же какого-то сотрудника, в попытке подыграть нацистам, с которыми российские военные сражаются на территории бывшей УССР.

«Треш! Я уже флаг этот и герб нацистский видеть не могу. Специально какую-то провокацию сделали», — поделилась своим мнением Анна Т.

«Я думаю, что в любое другое время такая провокация не вызвала бы столько шума, погрозили бы пальчиком и сделали выговор, но сейчас, в самый разгар спецоперации… Не время пихать герб нацистского государства. Советую провокаторам зарубить это на носу. В следующий раз будет уже уголовное дело», — предупреждает Руслан С.

«Детсад — не школа. Высока вероятность, что в бумажку в виде грамоты никто не всматривался. Какие грамоты, блин, в детсаду? За то, кто сколько каши съел? Идиотская ситуация. Надеюсь, никто ничего плохого не помышлял», — написала Мария М.

Напомним, 2 сентября министерство образования Забайкальского края назвало халатностью и безответственным отношением к профессиональной деятельности решение воспитателя и руководителя детского сада Читы выдать воспитанникам одного из детских садов грамоты с гербом киевского неонацистского режима.