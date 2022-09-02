Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрозу Америке, распространяя экстремизм, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению нынешнего американского президента, предыдущий лидер нации сейчас занимается распространением экстремистских идей среди своих сторонников, основанных на том, что якобы Джозеф Байден пришёл к власти незаконно, мухлюя при голосовании и прибегая к грязным методам политической конкуренции.

То, что последователи Трампа не признают выборы президента США в 2020 году состоявшимися, по мнению американского лидера, угрожает не ему, а всей демократии. Причём Байден не гнушается настраивать против Трампа представителей Республиканской партии США. Демократы во главе с Байденом всеми силами пытаются маргинализировать альтернативное консервативное политическое движение, которое в Америке возглавил Трамп.

«Старая кукла опять чудит», — отметил Николай Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден пытается переворачивать всё с ног на голову, выдавая за преступников тех, кто называет преступником его самого.

«Байден поставляет оружие фашистам, а террорист при этом почему-то Трамп. Лихо!» — подметил Леонид Ч.

«Какой же лицемер! Все уже знают, как грязно он к президентскому креслу подобрался, все знают про поддержку киевского неонацистского режима, все помнят биолаборатории США на территории [бывшей УССР]. Но всё равно он на голубом глазу называет недовольных, по сути, преступниками. Самый главный преступник!» — написал Максим П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доминирование

Некоторые комментаторы отмечают, что политический накал в Соединённых Штатах Америки может довести до точки кипения в обществе — и тогда на территории этого государства снова вспыхнет гражданская война, причём её последствия отразятся на всём мире.

«Даёшь гражданскую войну в США! Займитесь, парни, своими делами! Оставьте весь мир в покое! Ставлю на Трампа!» — пишет Наталья С.

«Администрация президента США Джозефа Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей через руководство онлайн-платформ. Это следует из переписки и совместного заявления генеральных прокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта. США — самая тоталитарная коррумпированная страна в мире. Очевидно, что люди итогов выборов не принимают», — поделился своим мнением Rurik V.

Часть людей полагает, что заявления Байдена становятся всё более грубыми и прямолинейными, потому что он прекрасно понимает, что честным путём в президентском кресле ему не удержаться.

«Начинается политическая гонка. Байден сейчас будет делать всё, чтобы выставить Трампа в плохом свете. Хотя лучше бы занялся делами — исправлял ошибки, которые допустил. Тогда бы и рейтинг себе вернул», — считает Зинаида Н.

«Если Бидон вновь переизберётся — вот это будет номер. Шоу одного актёра получит второй сезон. Он ещё имеет совесть оскорблять людей, которые не верят в честность его прихода к власти», — указывает Роман К.

Напомним, 2 сентября президент США Джозеф Байден заявил в ходе своего обращения к нации о том, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрозу Америке, распространяя экстремизм.