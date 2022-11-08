Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 1 сентября неоднократно просили прокомментировать речь президента США Джо Байдена, во время которой он сравнил движение своего предшественника Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» — Make America Great Again (MAGA) с «полуфашизмом».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли администрацию Байдена то, что она способствует расколу в стране, который президент якобы пытается исправить, Жан-Пьер сказала, что Байден «никогда не будет уклоняться от того, чтобы называть вещи своими именами».

Пресс-секретарь также попыталась оправдаться, что критика Байдена якобы была направлена только на «крайних республиканцев MAGA, тех, кто занимает высокие должности».

«Мы понимаем, что задели нерв. Мы понимаем это. Мы понимаем, что они пытаются спрятаться, и мы понимаем, что экстремистские MAGA-республиканцы хотят играть в игры и уклоняться от ответственности за свои экстремальные предложения и действия», — заявила она.

Комментарии Жан-Пьер привлекли внимание американских интернет-пользователей, а их количество под соответствующей публикацией Fox News превысило более 30 тысяч менее чем за день.

«Джо пытается вести себя так, будто он управляет страной, но он скорее разрушает страну», — пишет ciystal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Байден говорит как Трамп», — отмечает cipilone.

«Половина американцев — фашисты????? Как смешно. Потому что это не они разрывают эту страну на части. Нет. Это администрация Байдена и демократы», — указывает hopeforthefuture& lt; 3& lt; 3& lt; 3.

«Что плохого в желании сделать Америку снова великой? И почему кураторы Джо не называют экстремальные предложения и действия Демпартии, против которых выступает большинство из нас? Нами управляют корыстные люди», — негодует wayne’skid.

«Такое ощущение, что Байдена направили разжигать огонь революции. Я чувствую депрессию и тревогу за детей, которые переживут этот бурный период в нашей истории. Я искренне считаю, что невозможно отменить то, что должно произойти», — указывает crockdundee.

«Он собирается сосредоточиться на обвинении других, и, конечно, это будет направлено против умных консерваторов и всех людей, которые голосовали против него. Он будет говорить о Трампе. И консерваторы, и Трамп выступают за общество и демократию. Байден и его последователи — нет. Всё, что он делал, не объединяло и было контрпродуктивным. Он и его администрация — угроза демократии и американскому народу! Байден вернул нас на 40 лет назад! Это факт!» — восклицает taxpayersunite.

«Он потратил много времени, пытаясь убедить нас, что выборы были «честными». Хорошая попытка», — пишет 2apro. montana.

«Хммм, не знал, что снижение налогов для корпораций считается экстремизмом, и никто из республиканцев не говорил, что хочет общенационального запрета абортов. Теперь повышение налогов на 15% для корпораций приведет к потере рабочих мест. При высокой инфляции и более высоких налогах корпорации не захотят терять деньги», — рассуждает mickiem.

«Я провел 4 года в Корпусе морской пехоты, два года во Вьетнаме. Из этих 4 лет 2 года были проведены на демилитаризованной зоне. Я видел много резни и смертей американцев, не за политическую партию, а за Америку. Теперь президент Соединенных Штатов называет меня антиамериканцем и угрозой американской свободе. Я полагаю, что 60 тысяч погибших во Вьетнаме тоже были антиамериканцами и угрозой для Соединенных Штатов», — вспоминает Rf1123.

«Он утверждает, что эти его заявления касаются только небольшой группы, но сторонники MAGA составляют половину страны. Я надеюсь, что Трамп победит в 2024 году, и я надеюсь, что он помилует всех и каждого из тех, кто был осужден 6 января», — комментирует tamju.

Ранее член американского Конгресса Ронни Джексон написал в Twitter, что заявление Жан-Пьер об «угрозе» со стороны сторонников 45-го президента США Дональда Трампа является объявлением войны половине страны.