Ведущая американского канала CNN Брианна Кейлар раскритиковала президента США Джо Байдена за привлечение морских пехотинцев во время его крайне политизированной речи.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Во время своего выступления 1 сентября перед залом независимости в Филадельфии с речью под названием «Битва за душу нации» Байден неоднократно критиковал движение MAGA (Сделаем Америку вновь великой) и объявлял экс-президента США Дональда Трампа угрозой демократии.

Белый дом позже прокомментировал, что выступление главы Белого дома не было посвящено выборам, несмотря на его предвзятые нападки на партию республиканцев и призыв к американцам «голосовать, голосовать, голосовать!».

Резонанс также вызвал тот факт, что за спиной президента молча стояли два морпеха, силуэты которых отражались на монументальном здании, подсвеченном кроваво-красным цветом.

Либеральная ведущая утренней программы CNN «New Day» Кейлар осудила Байдена за привлечение морских пехотинцев «в качестве реквизита» в своей политической речи.

«Что бы вы ни думали об этой речи, военные должны быть аполитичными. Размещение морских пехотинцев в форме позади президента Байдена во время его политической речи идет вразрез с этим. Неправильно, когда так поступают демократы. Неправильно, когда так поступают республиканцы», — добавила ведущая.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я никогда не был так напуган и возмущен, как когда слушал, как президент Соединенных Штатов говорит, что мне нет места в этой стране. Это был холодный и расчетливый собачий свисток для экстремистских левых о том, что сезон охоты на консерваторов открыт. Я никогда не рассматривал свое оружие как инструмент самообороны и никогда в жизни не был так счастлив, что оно у меня есть, поскольку партия демократов только что сделала меня мишенью», — пишет potatomasher268.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Не бойтесь. Это тоже пройдет. Мы просто должны проголосовать в ноябре, несмотря ни на что, и не падать духом. Демократы и их пропагандисты сделают всё, чтобы очернить и отбить у нас охоту голосовать до ноября», — отвечает DeplorableGator.

«Используйте этот гнев и страх. Пусть это побудит вас голосовать. Мы этого НЕ потерпим. Мы НЕ враги! Мы НЕ террористы! Мы любим нашу страну. Мы, народ, свободны и не будем запуганы никем! Включая президента!» — восклицает TexRick.

«Я люблю Трампа, я также люблю своих соотечественников-американцев, независимо от того, какой вы расы. Левые решили сделать всё личным и мстительным. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне, и справа есть много таких же людей, как и слева. Не позволяйте немногим разделить эту страну, хорошие люди должны противостоять этому, ни один президент Соединенных Штатов не должен так говорить», — считает Kjg73.

«Сравните эту разжигающую речь с инаугурационной речью Линкольна, в которой он настаивал на том, что мы не должны быть врагами, и взывал к «лучшим ангелам нашей природы». Линкольн прилагал все усилия, чтобы объединить страну, но Байден разрушил память о Линкольне этой речью ненависти», — уверен rt65.

«Линкольн был нашим лучшим президентом. Байден — нашим худшим. Это видно», — отвечает DeplorableGator.

«Байден уничтожил Америку своей речью ненависти», — комментирует malodn.

«Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, что он без колебаний применит вооруженные силы против своих политических врагов», — подчеркивает rckymtn4.

«Его послание говорит само за себя, что он будет использовать военную силу против граждан этой страны», — считает luvamericia678.

«Это подсознательный способ передать, что в его распоряжении есть вооруженные силы, чтобы подавить любое несогласие с его администрацией. Никогда в своей жизни как американец я не видел, чтобы действующий президент, по сути, называл граждан внутренними террористами. Боже, помоги нам всем справиться со злом, которое представляет собой администрация Байдена», — просит GFett68.

«Это была предвыборная речь, и этого нельзя отрицать. Стратегия демократов — это распространение слухов о том, что демократия находится под ударом. Большинство семей беспокоятся о том, как свести концы с концами, а не о том, подвергается ли демократия нападкам. По телевидению на людей обрушивается поток политической рекламы», — размышляет summer1993.

Ранее в 2022 году Байден фокусировался в своих выступлениях на борьбе с инфляцией, специальной военной операции России на территории бывш. УССР, а также на коронавирусе. Однако в последние дни президент начал нападать на республиканцев, поддерживающих Трампа.

Напомним, на минувшей неделе Байден назвал «отвратительными» угрозы республиканцев в адрес ФБР после обыска в доме Трампа во Флориде. Во время выступления он также насмехался над членами Конгресса от Республиканской партии, которые отказались осуждать беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года.