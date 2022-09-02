Грузия не намерена вводить визовый режим с Российской Федерацией. Об этом 1 сентября заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

По словам политика, грузинские власти не видят рисков в связи с нахождением на территории Грузии граждан России, а потому пересматривать режим въезда в страну для российских граждан нет необходимости. Он также назвал требование оппозиции Грузии ввести визовый режим с Россией «спекуляциями, связанными с пропагандой».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что Грузия поняла, что Западу она не нужна и стране нужно думать о своей выгоде. Иные также считают, что «урок» 2008 года в Грузии усвоили. Были и те, кто указал на то, что экономика Грузии зависит от туристов из России.

«Телевизор побеждён холодильником», — отреагировал V 92rus.

«Если что — визы не понадобятся», — с сарказмом добавил Mik K.

«Они уже один раз хвост подняли на нас. Им хватило», — написал Anton.

«А надолго ли это? Грузия, как та обезьяна — и умная, и красивая! К кому бежать? Завтра на неё цыкнул — и она лапки кверху», — прокомментировал 27 050.

«Чует, что загнутся без денежных потоков от русских туристов?! А как обстоят дела с русофобией?! Буйных русофобов усмиряют?!» — поинтересовался еще один участник обсуждения.

«Грузией так же [как киевским режимом] в своё время… воспользовались, сейчас, видимо, доходить стало», — предположила Кристина.

«Там уже поели американскую лапшу, видать, не понравилась», — добавила Гордеева.

«Грузины не забыли урок!» — написал Andr.

«Понимают, что… ни Европе, ни американцам не нужны», — добавил Votum Separatum.

«Ну, 2008-й год хорошим учителем оказался…» — также считает Eliene D.

«Если Грузия лишится российских туристов, она зиму не переживет», — отреагировал «Ацтек».

Vladimer Shioshvili Тбилиси

«Просто приезд Михо [Саакашвили] под радостные вопли Запада объяснил руководству Грузии отношение к ним партнеров с Запада», — добавил Игорь.

«Очередное правительство Грузии просто сделало очевидный вывод: ЕС и НАТО далеко, а Россия под боком. Грузинские вина пользуются спросом только в России, и основной поток туристов опять же от нас. К грузинам можно по-разному относиться, но они не ставят политику выше своих чисто материальных интересов», — отметил Crow73s.

«Потому, что Грузия в своё время получила свою дозу принуждения к миру. Сейчас другие стоят в очереди, кто-то получает уже, а кто-то ножками стучит — хочет побыстрее получить», — с сарказмом прокомментировал один из участников обсуждения.

«Они в целом всю СВО высказываются очень аккуратно, поминая [события] 2008 года. Президентша один раз пыталась что-то дерзкое ляпнуть, ее свои же быстро заткнули, прямо сказав, что Грузия ни при каких обстоятельствах не потянет противостояние с Россией, поэтому не пойдёт на обострение отношений. Даже после заявления Южной Осетии высказывались исключительно обиженно, а не агрессивно или угрожающе. Хорошо им ввалили в 2008-м, память пока на месте», — добавил Llion.

«Так они сейчас за счёт нашего туриста живут. Просто перестали быть нужны заокеанскому хозяину. Он им перестал платить. Если бы платил, риторика у грузин была бы совсем другая. Знаем, проходили. А так, они для США, видимо, выработанный ресурс, сейчас, по крайней мере», — подытожил Игорь С.