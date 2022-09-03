Датский парламентский комитет по иностранным делам вызвал министра иностранных дел Йеппе Кофода для консультации в связи со списком иностранцев, попавших на «Миротворец», которые, по мнению киевского режима, «продвигают» российский нарратив о войне. Консультация прошедшая 19 августа была открыта для общественности, велась прямая трансляция через сайт датского парламента.

Себастьян Вранкс. Слепой ведет слепых

Инициатором консультации выступила независимый парламентарий Марие Краруп, она же задавала вопросы министру. Основанием для консультации послужила статья о том, что в бандеровский список «неправильных иностранцев» попали три датчанина — учёные, занимающиеся исследованиями в области международных отношений. Каждый из этих достойных людей заслуживает отдельного повествования, сейчас же речь о самой парламентской консультации.

Марие Краруп просила датского министра иностранных дел Йеппе Кофода разобраться с упомянутым списком и ответить на вопрос, является ли этот список, по мнению правительства, выражением уважения к свободе слова, демократии и другим ценностям, которые, по мнению министра, Дания должна продвигать в мире.

Одним из ключевых вопросов для Марие Краруп стал вопрос поддержки киевского режима: «Министр иностранных дел считает, что для поддержки демократии и свободы слова вы поддерживаете правительство, которое просит, чтобы мы санкционировали наших собственных датских учёных в Дании!»

Марие Краруп недоумевала, как после этого Дания может оправдывать свою поддержку националистического режима в Киеве оружием и деньгами, аргументируя, что тем самым она помогает поддерживать демократические ценности за пределами страны?

Danskfolkeparti.dk Марие Краруп

В своём вступительном слове член парламента подчеркнула, что это очень серьезный вопрос: «Центр по противодействию дезинформации, который составил список из 72 иностранцев за пределами [б. УССР], находится при Совете безопасности. Руководитель центра Андрей Шаповалов заявил, что люди, распространяющие дезинформацию, являются информационными террористами и они должны нести ответственность, как военные преступники. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк подробно изложил такие-же взгляды в нескольких интервью и в статье, в которой он призывает другие правительства ограничить влияние этих людей и подвергнуть их тому, что он назвал «военной чисткой».

Поэтому я хотела бы знать, выступил ли министр иностранных дел с инициативой «военной чистки» в отношении доцента Йенса Йоргена Нильсена, исследователя Йенса Оберга и профессора международной политики Ольборгского университета Ли Ксинга?

Или министр иностранных дел связался с киевским режимом, чтобы исключить этих людей из списка? Или министр иностранных дел продолжает думать, что мы поддерживаем свободу слова и демократию, оказывая поддержку киевскому режиму?»

Ответ министра был ожидаем и безупречно вписывался в ту политику, которую проводит официальная Дания. Интересным моментом было то, что во время его речи он неоднократно чесал нос! Тут уместно вспомнить и старую итальянскую сказку про Пиноккио, и классику жанра в области детекции лжи! Язык его собственного тела выдаёт то, что и он в течение всей консультации прекрасно осознавал, что говорит неправду.

Его ответ на основной вопрос был таков:

«[Спецоперации РФ на территории б. УССР] означает, что мы в Дании и в Европе больше не можем воспринимать нашу свободу и нашу безопасность как должное. Дезинформация, ложь и пропаганда — неотъемлемая часть российской войны и попыток подорвать единство Запада. Поэтому, как мировое сообщество, мы должны занять твёрдую позицию в отношении того, как мы будем реагировать, уважая свободу выражения мнений и наши основные демократические права».

(сс) European Parliament Йеппе Кофод

Министр упомянул, что список вызвал интерес в датской прессе, был воспринят с удивлением и беспокойством. Были подняты вопросы о критериях включения в список и опасения, что эти списки будут использованы для того, чтобы заставить замолчать «неудобные голоса в публичных дебатах», однако в данный момент списка больше нет на сайте.

Министр заявил, что он обратился в посольство Дании в Киеве с просьбой связаться с киевскими властями и получить разъяснения по поводу деятельности Центра по борьбе с дезинформацией.

Однако наибольший вес в его ответе имели непрекращающиеся заявления о том, что «мы, с датской стороны, будем поддерживать борьбу с дезинформацией, которая является важнейшим элементом войны России против [б. УССР]. В том же духе мы подчеркиваем позицию Дании, согласно которой борьба с дезинформацией должна способствовать укреплению, а не подрывать демократию, свободу научных исследований и свободу выражения мнений». Непоследовательность его высказываний прослеживалась в течение всей консультации.

«Мы должны твердо стоять на том, что свобода исследований и свобода выражения мнений являются важными демократическими ценностями для правительства Дании, и в этом не должно быть никаких сомнений. При этом я считаю, что существует угроза самому существованию [б. УССР] <…> Я думаю, что большинство людей может понять, что важные принципы вполне могут оказаться под давлением в такой ситуации», — заявил Йеппе Кофод, легитимируя право киевского режима на борьбу с инакомыслием. После этого датский министр не преминул заявить, что «выбор народом [б. УССР] демократического пути после восстания на Майдане в 2014 году — стал занозой в боку президента Путина».

Слова министра о том, что «националисты борются за соблюдение основных принципов международного права о суверенитете и территориальной целостности, за то, чтобы сами [жители территории б. УССР], а не какой-то самодержавный лидер соседней страны, определяли свое будущее и внешнеполитическую ориентацию», — по сути, ничего, кроме горькой усмешки, вызвать не могут, особенно на фоне возобновляющегося конфликта в Косово.

spoilt.exile Факельное шествие киевских националистов

«На вопрос о том, считает ли министр, что Дания может продолжать оправдывать свою поддержку [б. УССР] оружием и деньгами, при этом утверждая, что таким образом Дания поддерживает демократические ценности за пределами Дании, — мой четкий ответ — непоколебимое «да»!» — заявил Кофод. То есть никакие доказанные факты преследования инакомыслия и ограничения свободы слова не лишат киевский режим военной поддержки Запада.

Однако министр отчасти прав, заявляя, что «жители [б. УССР] сражаются и умирают тысячами, чтобы жить в свободной стране, а значит, и за нашу общую свободу и безопасность». Сложно понять, как можно «умирать, чтобы жить», но умирают-то они не ради себя, а «за нашу общую свободу и безопасность», то есть за право Запада продолжать ту безумную политику, которая уже привела их к глобальному кризису.

Основной темой этой консультации для Йеппе Кофода были не заявленные вопросы о датских учёных, оказавшихся на «Миротворце», а «борьба с путинской дезинформацией, которая также затронула Данию и ООН».

«Мы не должны допускать открытой пропаганды, которая пытается подорвать наше общество. Но в то же время мы должны защищать культуру, которая благодаря свободному обмену идеями и дискуссиям создает знания и находит решения. Мы должны укреплять нашу демократию, которая отвечает на пропаганду и дезинформацию информацией и диалогом», — весьма абсурдное и противоречивое заявление. А что Запад вообще может предложить, кроме противоречий?

Когда подошло время для дополнительных вопросов и комментариев, Марие Краруп попыталась выяснить, что конкретно сделал министр в течение того месяца, который прошел с тех пор, как датские учёные оказались в списках «Миротворца»:

«Это учёные, пользующиеся обычной датской свободой слова. Они говорят совершенно обыденные и банальные вещи, например: «Западные санкции против России не работают».

После этого они оказываются в списке, где фигурируют как военные преступники. И в течение месяца, прошедшего с тех пор, как трое датчан попали в этот неприятный список, единственное, что сделал министр иностранных дел Дании, это просил посольство в Киеве выполнить свою работу? Я считаю, что это очень слабая реакция!«

Марие Краруп говорила о том, что совершенно невероятно и отвратительно то, что трем датским учёным приходится жить под угрозой, нависшей над их головами.

Ssu.gov.ua СБУ

При этом, как выяснилось, министр иностранных дел даже не связался с полицией, чтобы обеспечить их безопасность. В какой-то момент разговор просто пошел по кругу, так как никаких заявлений или конкретных действий для защиты свободы слова в Дании министр принимать не собирался.

В сухом остатке по итогам этой консультации Йеппе Кофод заявил:

1. Киевский режим не просил нас отменить свободу слова, хочу это констатировать.

2. У Дании нет официальных обращений от киевского правительства об исследователях, из-за которых Марие Краруп собрала нас на консультацию.

3. Мы не получали никаких списков.

То есть пытался делать вид, что ничего не произошло.

На видеозаписи этой встречи видно, что в то время, как Марие Краруп задавала свои вопросы, Йеппе Кофод смотрел на нее с высокомерной улыбкой на губах, при этом он часто дотрагивался до лица и носа, часто моргал, облизывал губы — классические признаки обмана. Можно было наблюдать, как он говорил с перекрещенными на груди руками, плотно прижатыми к телу, — несмотря на жару и обязательный для ситуации пиджак, что, видимо, выражает его подсознательное стремление защитить себя.

Прошедшие консультации — очень яркое выражение того, как коллективный Запад, прикрываясь красивыми словами о демократии и свободе слова, в которые уже давно и сам не верит, ведёт прокси-войну с Россией бандеровскими руками. Западным политикам совершенно не важно, есть ли в б. УССР демократия или нет, им не мешает киевская коррупция — в мутной воде хватит рыбы для всех. Удобно то, что у них получилось убивать русских русскими руками! И это не их трагедия, это наша трагедия! Моральная политическая идея галицийской антирусскости — это болезнь. И лечить ее совершенно необходимо, иначе трагедий на нашей земле, как та, что произошла с Дарьей Дугиной, будет только больше.