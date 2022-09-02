Заявление вице-премьера Александра Новака о том, что Россия не намерена поставлять нефть тем странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Речь идёт об искусственном одностороннем ограничении цены на российскую нефть, которое предложили ввести страны «Большой семёрки» (G7). Такие государства планируют сами указывать России, по какой цене ей следует продавать им нефтепродукты. Причём мнение Российской Федерации по этому поводу учитывать никто будет.

Подобную анекдотичную картину российское государство созерцать не собирается и попросту прекратит экспорт нефти в те государства, которые введут ограничительные меры. По мнению Новака, такая ситуация — «это полный абсурд». С его слов, Москва не собирается идти на поводу стран G7, придумывающих подобные бредовые идеи.

Вице-премьер уверен, что лимит цен на топливо со стороны покупателя — это не что иное, как попытки вмешательства в рыночные механизмы, которые могут привести лишь к дестабилизации. Планы Запада по одностороннему ограничению цен на топливо угрожают всему нефтяному рынку, что может привести к катастрофе в сфере мировой энергобезопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Запад может выставить для себя хоть какую цену на российскую нефть. Хоть бесплатно её покупайте. Вот только разливать мы топливо для вас будем в майонезную баночку. По две тары на недружественное государственное рыло в месяц», — пишет Роман Ш.

Многие пользователи убеждены, что без продажи нефти таким вконец оборзевшим от своей безнаказанности странам Россия ничуть не пострадает. А вот если лимит цен поддержит, к примеру, руководство Евросоюза, то Москва пошлет цветы на похороны европейского экономического благополучия.

«Не умели ценить партнёрство с Россией — вообще партнёрами больше не будем, значит. Пусть Европа выкручивается, как может. Это не наши проблемы теперь», — считает Дмитрий П.

«Обойдутся, значит, вообще без нефти. Жить будут. Россия сотрудничает только с теми, кто способен строить партнёрство на условии взаимного уважения. А тут им даже не пахнет!» — написал Альберт К.

Некоторые комментаторы отмечают, что чем больше Запад зарывает себя в санкционную яму, тем больше прибыли в итоге получают российские энергетические компании. Это наводит на мысль о том, что, чем жёстче ограничения, тем лучше России.

«При всех санкциях нефть и газ принесли России дохода больше, чем без санкций. Интересно, как Европа намерена в очередной раз обгадиться? Вся промышленность держалась на дешёвых энергоресурсах России, а теперь придётся увеличить стоимость продукции в разы и пойти в утиль с рынка, освободив его для США и Азии. Ну не дебилы ли?» — удивляется Дмитрий Л.

Нашлись и те, кто заподозрил, что США намеренно пропихивают ограничения цен на российскую нефть, чтобы заставить своих дрожащих европейских марионеток полностью лишиться поставок топлива из России.

«Европа состоит из государств-самоубийц. А всё потому, что они выражают не свои интересы, а интересы США. И их руководство — обычные менеджеры на зарплате у Госдепа», — указывает Владимир З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

Напомним, 1 сентября вице-премьер Александр Новак заявил о том, что Россия не намерена поставлять нефть тем странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.