В Сети начали появляться первые полноценные рецензии на сериал «Властелин колец: Кольца власти» — новый проект по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. Одних критиков впечатлил масштаб и грандиозные спецэффекты первых двух эпизодов шоу, другие же, напротив, раскритиковали сериал, назвав его провальной экранизацией фэнтези.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

Действие «Колец власти» происходит во Вторую эпоху Средиземья, охватывая выковку Колец власти, восхождение Саурона и ряд других явлений, предшествующих событиям из книг Толкина. Производством занималась компания Amazon Studios, что породило немалый скепсис и ещё больший ажиотаж вокруг проекта задолго до его премьеры.

На момент написания материала сериал имеет 84% рейтинга на агрегаторе Rotten Tomatoes, что является отнюдь не плохим результатом. Журналисты положительно отзываются об общем размахе приквела «Властелина колец», но ругают недоработанность сюжета, унылое повествование и шаблонные диалоги.

«Кольца власти» — это не катастрофа и не триумф, а просто явно дорогое шоу, вдохновляющее отрывками. Проект выглядит хорошо, в нём есть несколько харизматичных персонажей, которые подкупают, и в целом его можно смотреть. Из минусов — предсказуемый даже в напряженных частях сюжет, иногда захватывающий, а иногда и скучный», — Los Angeles Times.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

«Персонажи, в том числе эльфы Галадриэль и Элронд, которых в фильмах сыграли Кейт Бланшетт и Хьюго Уивинг, кажутся пресными, а сюжеты не особо содержательными. Перформансы полезны, но ничем не примечательны. Диалоги банальны и бесхитростны, слишком много распевных монологов о поиске «света» или расплывчатой природе зла», — Washington Post.

Некоторые сравнивают сериал с «Игрой престолов».

«Сериал грамотно сочетает в себе «Игру престолов» с её множеством главных героев вместе с глубиной и проработкой вселенной Толкина», — Collider.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

«Это не Вестерос. Здесь никому не снесут голову. Наоборот, это наполненное зрелищем возвращение в любовно отрисованное Средиземье, которое обещает стать невероятно большим приключением», — The Independent.

Часть экспертов выразила симпатию к персонажам шоу.

«Первый эпизод посвящен в первую очередь построению мира и доказательству того, что повествование такого масштаба может существовать в формате телевизионного проекта. Во втором эпизоде история начинает двигаться вперед. Появляются персонажи и сцены, которые мне кажутся весьма очаровательными, что в долгосрочной перспективе позволит шоу выжить, даже если спецэффекты и эпический масштаб немного уменьшатся», — The Hollywood Reporter.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

Ряд журналистов обратил внимание на гигантский мир, который не всегда идёт сериалу на пользу.

«Первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти» визуально великолепны, насыщены жизнью и временами внушают благоговейный трепет. Однако есть большая проблема. У шоу может быть сильное начало, но его сюжет перегружен таким количеством движущихся частей и далеко разбросанных героев, что легко заметить, как история обрывается», — Decider.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

Многие сошлись во мнении, что слишком рано делать выводы о сериале, посмотрев лишь два эпизода.

«Будем надеяться, что всё шоу станет лучше, когда история достигнет середины и сделает свой поворот к финалу. Потому что я должен сказать, что «Кольца силы» не впечатляют, не ослепляют и не сбивают с ног», — Movie Nation.

Напомним, выход «Властелина колец: Кольца власти» состоялся 2 сентября 2022 года. В день премьеры будут показаны сразу два эпизода, после чего их будут выпускать по одному в неделю.