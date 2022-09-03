Глава так называемого СНБО киевского режима Алексей Данилов заявил, что жителям Донецкой и Луганской Народных Республик придется искать общий язык с бандеровской властью (а не наоборот) в случае оккупации этих территорий киевским режимом. Об этом чиновник заявил в эфире новостной программы «Телевизионная служба новостей» (ТСН).

Иван Шилов ИА REGNUM Киевская хунта

«Это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой. Если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или в Германию, а может, в Якутию или Воркуту. Не мы к ним, а они к нам», — сказал он.

Заявление Данилова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевскому режиму нужны лишь территории и ресурсы — люди ему не нужны. Иные задались вопросом, почему Киев восемь лет обстреливал Донбасс, если никто никого «не держит».

«Про госпереворот в Киеве он забыл…» — напомнил Денисыч.

«Мы никого не держим». Отлично! Территории ЛДНР под контроль РФ», — добавила Настя.

«Как это «не держим»? А геноцид на Донбассе 8 лет, это кто кого «не держит»?» — в недоумении Daniil K.

Sledcom.ru Последствия обстрела. Донбасс

«Давно понятно было — люди им не нужны, только территория и ресурсы», — пишет Светлана С.

«Вся правда в том, что [киевскому режиму] дорога земля, России — люди», — подчеркнула Daria.

«Ну так кого не устраивает жить под Зелей и так уходит. Вместе со своей землёй и домами. Такие дела», — отметила Пелагея.

«Ну вот, раз не держат, то Донбасс и ушёл… вместе с территориями…» — также написал LL.

«Если не держите, так отпустите те территории, которые не согласны», — призвал Viktor.

«Та ну, по факту и нет границ у [б. УССР]. Не ратифицировала она их со времен распада СССР, насколько я помню», — отреагировал «А».

«Ну так почему такие умники, как этот Данилов, в 2013 [году] не свалили в Европу? Раз им так хотелось в ЕС. Ах да, это другое», — отметил Юрий В.

«Так люди из ДНР и не ломятся в салорейх, это пусть всякие даниловы уже отстанут от людей», — добавила Lilia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

«Ну так они и ушли. С домами и землей предков…» — написал Karte K.

«Свобода слова, но слово это моё! Киев», — с сарказмом прокомментировал Максим.

«Чемодан, вокзал, Лемберг», — написал Vova 314, адресовав свой призыв Данилову.

«Не нравятся границы? Так вперед в Польшу — собирать огурцы, и оттуда будете смотреть на красно-зеленые пограничные столбы с двуглавым орлом», — подытожил «Дм. НК», адресовав свой комментарий главе СНБО киевского режима.