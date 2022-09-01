Варшава официально потребует от Берлина репараций за Вторую мировую войну. Соответствующее заявление сделал глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Польская сторона рассчитывает получить от Германии 1,3 трлн долларов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в преддверии зимы в ЕС начинается «грызня». Иные также отметили, что Польша, как член ЕС, немало получила в рамках дотаций, и ей всё мало. Другие добавили, что подобными заявлениями руководство Польши когда-нибудь нарвется на ответ. Были и те, кто не понимает претензии Варшавы относительно репараций на фоне того, что польское руководство сносит памятники советским воинам, освободившим Польшу от нацистов.

«Ну понеслось!» — отреагировала Лада.

«Наглость. Сверхнаглость. Польша», — с сарказмом добавил Kiril.

«1 сентября — снова в Польшу», — подумал министр обороны ФРГ», — иронизирует Koldar.

«Вся Европа сейчас перегрызется, как собаки», — отметил Goodwin.

Пауль де Вос. Собачья свара

«У Германии денег не хватит со всеми расплатиться», — добавил Кондрат.

«Надо России потребовать. Нам так точно они должны больше всех за наши потери», — прокомментировала Виктория.

«И всё так чинно-благородно в семействе ЕС и НАТО. Полное единство», — смеется Елена М.

«Как бы немцы не обиделись и не отобрали у поляков то, что им Сталин подарил», — комментирует Алексей А.

«Правильно, пусть ещё и территории бывшие Германии нам отдаст за то, что мы города их восстанавливали и их освободили», — добавила Татьяна С.

«Единый союз. А что, через сто лет слабо было проснуться? Ещё бы и пени накрутили! С союзников!» — смеется Яков Г.

«А памятники советским воинам-освободителям сносят. Какие-то непонятные тогда претензии у поляков», — задумалась Светлана.

«Это он в дуло немецкого танка крикнул?» — пошутил Санек.

«Никак не могу понять, кто из них жаба, а кто гадюка?» — иронизирует Алексей.

«Это будет самая весёлая зима в моей жизни. Чтобы выжить, они все начнут требовать друг у друга деньги», — написал «Доллар по 200».

«Видимо, очередному разделу Польши быть», — смеется один из участников обсуждения.

«Полякам Германия столько денег дала после входа в ЕС… Н-да», — задумалась Елена Ф.

«Польша должна Германии территории вернуть, гиена европейская», — призвала Natalia S.

«Шольца и в хвост и в гриву метелят… Бедолага — тут бы на энергоресурсы наскрести», — с сарказмом отметил «Янь Инь».

«Молодцы, так их, так — шавки начинают грызть слабеющего зверя», — шутит Сергей М.

«Репарации, как водится, требуют победители. А кого победила Польша?» — задался вопросом Дмитрий.

«Мне вот кажется, эти поляки и иже с ними вечно твердят, что СССР их ни от кого не освобождал, так за что деньги тогда с немцев трясут?» — недоумевает Shitik.

«Польша от Германии требует доллары? Занятно. Евро поляков не устраивают. Сразу понятно, кому именно пришла в голову эта прекрасная идея с долларами», — подытожил Rumpel W.