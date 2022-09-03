Не станем здесь вдаваться в фактуру разделов Польши со всеми её переносами границ, переименованиями населённых пунктов и прочими забавами сильных мира сего; примем к сведению лишь один простой факт — польский Львов стал австрийским Лембергом, но поначалу ничто не предвещало беды: хотя языком администрации королевства Галиции и Лодомерии после вхождения воеводства Русского в состав Австрии стал немецкий, а большинство должностей городского управления заняли немцы и чехи, польской сути Львова это не мешало. Лекции в университете велись на латинском, немецком и польском (а с 1786-го — ещё и на рутенском, то есть русинском), в 1794 году Войцех Богуславский открыл первый общественный театр, в 1811-м начинает выходить знаменитая Gazeta Lwowska.

Новая ратуша

Беда — для австрийцев — была в том, что поляки упрямо не хотели забыть о существовании своего собственного государства. Надежды на возрождение коего хранили в своих душах — и, как оказалось, не напрасно, чему в немалой степени поспособствовал император французский Наполеон Бонапарт. Австрийцы, постоянные участники антинаполеоновских коалиций — всех семи с 1792 по 1815 годы (за исключением разве что Четвертой), — с прискорбием наблюдали, как польские подданные австрийской короны желают победы её врагу и, более того, активно вступают в польские легионы на французской службе. С такими подданными и врагов не надо — подумали в Вене и решили радикально германизировать Львов. Википедия об этом пишет довольно сжато: «в 1805 был закрыт университет и, хотя в 1817 он был открыт снова, но это было уже чисто немецкое образовательное учреждение, оказывавшее специфическое влияние на городскую жизнь. Множество других общественных и культурных объединений, не являвшихся «пронемецкими», были также запрещены». На самом деле австрийцы немалые силы положили на деполонизацию Львова, но, к несчастью для них, безрезультатно. Что и показала «Весна народов» 1848 года…

Да, мой дорогой читатель. «Арабская весна» 2011-го и «Русская весна» 2014 года — названия, увы, не оригинальные, это, мягко говоря, всего лишь апдейт наименований событий, сходных по сути с недавно прошедшими, но случившихся в 1848 году. Но это так, к слову.

Лемберг (Львов)

Так вот, европейская «Весна народов» применительно к Австрии выразилась в Венгерском восстании, коему обитатели польского Львова выразили полную и безусловную поддержку, более того, множество львовян отправилось в армию Гергея сражаться с поработителями-австрийцами. И никакая насильственная германизация Львова с этим ничего поделать не смогла по той простой причине, что опереться этой политике во Львове практически было не на кого: немецкая община города была, во-первых, малочисленна, во-вторых, настолько заражена духом польской вольности, что тоже сочувствовала венгерскому делу….

И именно после событий 1848 года австрийцы, хорошенько подумав, решили во всех своих национальных окраинных улусах пойти по двум путям. А именно — для начала «выпустить пар» и позволить титульным нациями данных территорий получить право на определенную самостоятельность (в 1867 году Австрия стала Австро-Венгрией, были дарованы права на создание представительного органа власти чехам), ну а затем найти тех, на кого австрийской администрации удастся опереться в случае повторения событий «Европейской весны».

В королевстве Галиции и Лодомерии такой опорой были назначены русины, исповедующие униатство.