Штурм и взятие Львова шведскими драгунами во главе с Карлом XII, помимо всего прочего, привели к разорению Львовского православного Успенского братства — важнейшего и влиятельнейшего среди прочих православных братств Речи Посполитой. Вот, собственно, о нём мы сейчас и поговорим.

Успенская церковь, Львов. XIX

Мои уважаемые российские коллеги очень любят поминать православные братства Речи Посполитой — и особенно Львовское, как доказательство того, что католический польский Львов фактически таковым не был, а был русским и православным. Мои не очень уважаемые коллеги с территорий бывш. УССР идут дальше и утверждают, что существование оного братства — прямое доказательство того, что польский Львов на самом деле был киевским, став таковым задолго до насильственного «обмена населения» 1945–1947 годов. Да, раз было православное братство, к тому же весьма влиятельное и богатое, содержащее школы, типографии, больницы, приюты, то, стало быть, и православных во Львове было преизрядно. Не зря же официальная история Успенского братства гласит, что «важной частью деятельности Л. У. б. в кон. XVI — нач. XVII в. была борьба за равноправие православных русских мещан с католическим населением Львова». Тогда эти православные назывались русскими (или русинами), но на самом деле, как сие ведомо «историкам» бывш. УССР, были они самыми что ни на есть природными жителями территорий бывш. УССР и именно на них держался Львов. А поляки? А поляки так, погулять вышли.

Очень сильно огорчу моих уважаемых русских и не очень уважаемых коллег с территорий бывш. УССР. За лесом они не увидели — точнее, не захотели увидеть — деревьев. Потому как не решились ответить на самый важный вопрос, касающийся означенного братства. А именно: а зачем было защищать права православного населения Львова? Потому что ответ им известен, но он их ничуть не устраивает.

Ну а я отвечу. Мне не трудно.

Православное братство во Львове было. Оно защищало интересы православного населения Львова. Точно так же, как существовавшие одновременно три иудейские общины — городская, предместная и караимская — защищали интересы евреев. Как армянская община защищала интересы армянской диаспоры. Как немецкая — интересы немецких переселенцев. Как татарская, которая охраняла права крымско-татарского меньшинства. Да что там говорить, Львов был единственным городом на территории Червонной Руси, где существовала отдельная «сараценская» (мусульманская) община! Абсолютно, прошу заметить, легально и законно…. Что объединяло все эти столь разноплановые сообщества? Только одно. Все они представляли меньшинства, национальные и религиозные. Которые именно ввиду того, что они меньшинства, нуждались в защите своих прав. И какая защита им властями Речи Посполитой была предоставлена!

(сс) Письмо антиохийского патриарха о даровании ставропигии Львовскому православному братству

Львовское православное братство лучше миллиона других доказательств говорит о польском характере этого города. Потому что именно Речь Посполитая была в XV–XVII веках самым веротерпимым и толерантным государством Европы. В то время, когда в оной Европе бушевали религиозные войны и еврейские погромы, когда за слова молитвы, произнесенные неправильно, человек легко мог лишиться жизни, Королевство Польское даровало своим подданным право исповедовать ту религию, к которой у них лежит душа, и более того, защищало это их право на законодательном уровне! Поэтому существование Львовского православного братства — лучшее доказательство того, что в польском Львове все его обитатели, несмотря на национальность, вероисповедание и даже расу, имели равные права. Между прочим, для того же XVII века, который мы помним прежде всего по Тридцатилетней религиозной войне, это крайне необычно…