Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков не оставляет надежд на затаскивание японцев на южные Курилы под видом пресловутой «совместной хозяйственной деятельности России и Японии» на островах, которые японский парламент и правительство «законодательно» объявили «суверенно японскими». При этом министр, похоже, считает, что проблема лишь во вмешательстве США в разрешение этого и других вопросов японо-российских отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Нам нужно сначала вернуться к разговору на нормальном языке: с нашей стороны — на чистом русском, с их стороны — на японском, без перевода с английского», — сказал Чекунков в интервью РИА Новости.

Хотя в данном вопросе определяющим является не американское влияние, а сугубо японские замыслы использовать такую «совместную хозяйственную деятельность» для ускорения «решения проблемы принадлежности Японии» всех южнокурильских островов. Напомним, о чем идет речь.

Duma.gov.ru Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Идея привлечения японцев для развития Курил не нова. Она существовала у российских властей еще в приснопамятные ельцинские времена. Тогда, и к удивлению, получается, и поныне, в Москве наивно рассчитывали, что, дав японцам возможность зарабатывать на Курилах, якобы удастся понизить градус противостояния по так называемой «территориальной проблеме». Хотелось бы пояснить всем тем, кто еще не понял, что японцы подобным «хитроумным» уловкам по «снижению градуса противостояния» поддаваться не намерены.

Вот как рассматривают в Токио перспективы участия японских компаний в освоении Курил:

«Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская — всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии; затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии…»

221.20 Остров Кунашир

Не думаю, что федеральный министр может приветствовать такой итог «совместной хозяйственной деятельности» с Японией. И известно ли ему, что непременным условием согласия японского правительства на подобную «деятельность» на Курилах своих граждан является требование предоставления им «режима экстерриториальности» и непризнания российского законодательства на островах? То есть Токио фактически требует от российских властей отказаться от нашего суверенитета на Курилах.

Судя по интервью, Чекунков считает, что Токио рвется к торгово-экономическому сотрудничеству с нашей страной, а в Вашингтоне строят всевозможные препоны. Он объясняет отсутствие политического диалога тем, что его формирует «одно государство, которое находится в состоянии войны с суверенными независимыми странами Восточного полушария, которое в Западном полушарии действует как колониальная империя, а в Восточном полушарии противится развитию экономик, технологий, обществ и независимого взгляда на вещи других стран». И ждет «полного возобновления диалога».

«Есть официальная позиция, которая высказывается и формулируется зависимыми людьми, а есть интересы бизнеса, который продолжает работать, а значит, будет работать долгосрочно в России. Он переживет этот кризис, и мы будем вместе реализовывать масштабные проекты», — уверен министр.

Да нет, г-н Чекунков, ситуация несколько иная. А именно дело в том, что нынешнее японское правительство во главе с премьер-министром Фумио Кисидой и без Вашингтона с нескрываемой враждебностью относится к нашей стране и ее руководству, в первую очередь к президенту РФ В. Путину, на которого «наложены» оскорбительные санкции, исключающие скорое столь ожидаемое вами «полное возобновление диалога».

221.20 Остров Кунашир

В истории отношений двух стран, действительно, были времена, когда, несмотря на военно-политическое противостояние и всевозможные ограничения, крупный японский бизнес добивался впечатляющих результатов во взаимовыгодных торгово-экономических связях с нашей страной. Достаточно напомнить, как в 1970-е годы Япония делила с ФРГ первое-второе места в объемах торгово-экономических отношений СССР с капиталистическими государствами. Но тогда это поддерживалось политическим руководством Японии, его правительством, чего сегодня нет и в помине.

Конечно, японцы прагматичная торговая нация и не следует исключать, что японское правительство и бизнес не будут отказываться от выгодных, в первую очередь для Японии, сделок с Россией, как, например, поставки сжиженного природного газа с сахалинских месторождений. Но рассчитывать в условиях, когда под эмбарго попала почти вся номенклатура экспортировавшихся в Россию японских товаров, на скорую «реализацию масштабных проектов», мягко говоря, нереалистично.

Что же касается «совместной хозяйственной деятельности» с японцами на южных Курилах, то, судя по заявленной в ответ на японские «адские санкции» позиции российского руководства, в Москве, хотелось бы верить, осознали бесполезность ведения с Токио переговоров по этому «вопросу». И тут автору этих строк ближе позиция вице-премьера и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который, говоря о планах российского руководства, заявил следующее:

«Осваивать Курилы нужно обязательно, чтобы закончить эти разговоры (притязания Японии на южные Курилы). Я уверен, что в течение ближайших пяти лет мы ясно почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим».

Замечу, что в Японии весьма нервно восприняли эти слова…