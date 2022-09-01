Опять нелепые планы затаскивания японцев на русские Курилы?
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков не оставляет надежд на затаскивание японцев на южные Курилы под видом пресловутой «совместной хозяйственной деятельности России и Японии» на островах, которые японский парламент и правительство «законодательно» объявили «суверенно японскими». При этом министр, похоже, считает, что проблема лишь во вмешательстве США в разрешение этого и других вопросов японо-российских отношений.
Хотя в данном вопросе определяющим является не американское влияние, а сугубо японские замыслы использовать такую «совместную хозяйственную деятельность» для ускорения «решения проблемы принадлежности Японии» всех южнокурильских островов. Напомним, о чем идет речь.
Идея привлечения японцев для развития Курил не нова. Она существовала у российских властей еще в приснопамятные ельцинские времена. Тогда, и к удивлению, получается, и поныне, в Москве наивно рассчитывали, что, дав японцам возможность зарабатывать на Курилах, якобы удастся понизить градус противостояния по так называемой «территориальной проблеме». Хотелось бы пояснить всем тем, кто еще не понял, что японцы подобным «хитроумным» уловкам по «снижению градуса противостояния» поддаваться не намерены.
Вот как рассматривают в Токио перспективы участия японских компаний в освоении Курил:
Не думаю, что федеральный министр может приветствовать такой итог «совместной хозяйственной деятельности» с Японией. И известно ли ему, что непременным условием согласия японского правительства на подобную «деятельность» на Курилах своих граждан является требование предоставления им «режима экстерриториальности» и непризнания российского законодательства на островах? То есть Токио фактически требует от российских властей отказаться от нашего суверенитета на Курилах.
Судя по интервью, Чекунков считает, что Токио рвется к торгово-экономическому сотрудничеству с нашей страной, а в Вашингтоне строят всевозможные препоны. Он объясняет отсутствие политического диалога тем, что его формирует «одно государство, которое находится в состоянии войны с суверенными независимыми странами Восточного полушария, которое в Западном полушарии действует как колониальная империя, а в Восточном полушарии противится развитию экономик, технологий, обществ и независимого взгляда на вещи других стран». И ждет «полного возобновления диалога».
Да нет, г-н Чекунков, ситуация несколько иная. А именно дело в том, что нынешнее японское правительство во главе с премьер-министром Фумио Кисидой и без Вашингтона с нескрываемой враждебностью относится к нашей стране и ее руководству, в первую очередь к президенту РФ В. Путину, на которого «наложены» оскорбительные санкции, исключающие скорое столь ожидаемое вами «полное возобновление диалога».
В истории отношений двух стран, действительно, были времена, когда, несмотря на военно-политическое противостояние и всевозможные ограничения, крупный японский бизнес добивался впечатляющих результатов во взаимовыгодных торгово-экономических связях с нашей страной. Достаточно напомнить, как в 1970-е годы Япония делила с ФРГ первое-второе места в объемах торгово-экономических отношений СССР с капиталистическими государствами. Но тогда это поддерживалось политическим руководством Японии, его правительством, чего сегодня нет и в помине.
Конечно, японцы прагматичная торговая нация и не следует исключать, что японское правительство и бизнес не будут отказываться от выгодных, в первую очередь для Японии, сделок с Россией, как, например, поставки сжиженного природного газа с сахалинских месторождений. Но рассчитывать в условиях, когда под эмбарго попала почти вся номенклатура экспортировавшихся в Россию японских товаров, на скорую «реализацию масштабных проектов», мягко говоря, нереалистично.
Что же касается «совместной хозяйственной деятельности» с японцами на южных Курилах, то, судя по заявленной в ответ на японские «адские санкции» позиции российского руководства, в Москве, хотелось бы верить, осознали бесполезность ведения с Токио переговоров по этому «вопросу». И тут автору этих строк ближе позиция вице-премьера и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который, говоря о планах российского руководства, заявил следующее:
Замечу, что в Японии весьма нервно восприняли эти слова…