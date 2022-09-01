Сеть: «Рубли что ли накопили?» — Болгария надеется договориться с Газпромом
Болгарская сторона ведет переговоры с Газпромом о возобновлении поставок газа. В Софии рассчитывают на положительный результат. Соответствующее заявление 31 августа в интервью телеканалу БНТ сделал болгарский министр энергетики Росен Христов.
«Мы поддерживаем связь с Газпромом и пытаемся довести переговоры до положительного завершения и возобновить поставки на выгодных для нас условиях», — приводит слова министра РИА Новости.
Христов также назвал переговоры с Газпромом «чрезвычайно сложными», указав на то, что они затрагивают не только вопрос поставок голубого топлива, но также и условия оплаты «в рамках европейских ограничений».
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили, что Россия выдвинула вполне конкретные условия — оплата в рублях. Иные считают, что Москве не нужно идти навстречу Болгарии, которая помогала киевскому режиму оружием и ремонтом техники.
«В рублях (без конвертации)», — призвал Павел Ш.
«Осень в дом приходит», — смеется Nikita.
«Какой газ пособникам террористов?» — в недоумении Roman.
«Газ по рыночной цене и после того, как они обменяют на рубли!» — прокомментировал новость Тахир М.
«Оружие [киевскому режиму] передали? Мерзни, мерзни, волчий хвост!» — добавил j. o.
«Братушки-друзья! С такими друзьями и врагов не надо», — с сарказмом отметил Zubkovas.
«А может, на колени их поставить сначала, чтобы прощения просили, а потом уже подумать?» — написал Эрнест.
«Пусть оплатят за пять лет вперёд, и тогда можно поставлять», — пишет Дмитрий.
«Плюс подписать, что поддерживают СВО, наше правительство, нашу страну, наших людей… Тогда ещё можно подумать: начать думать о поставках или нет», — ответила Дмитрию fei.
«Наши условия самые простые: газ за рубли. Элементарно, Ватсон!» — отметила Елена.
«А как же поддержка [киевского режима]?» — поинтересовался Александр.
«Извинения русскому народу и компенсации в студию», — добавил Сергей.
«Пусть им ЕС и Америка помогают — российский газ только для дружественных стран», — призвала Наталья.
«Как трудно-то нынче европам на двух стульях сидеть», — иронизирует Эльвира.
«Рубль — и точка», — призвал Shiqita.
«Я бы ни о чем с этими предателями бы не договаривалась. Пусть зиму бы пережили со своими европейскими друзьями, а потом видно было бы!» — прокомментировала Анастасия Я.
«А сколько разговоров было», — добавил Qiws.
«А как же хозяева? Они не будут против?» — задался вопросом «Флекс».
«Они ещё и оплату хотят «в рамках европейских ограничений»? А гвоздей жареных вам не завернуть?» — с сарказмом отреагировала Nataliya L.
«Летом поговорим. Пока очередь занимайте на переговоры», — смеется Ivan Z.
«На Западе кричат, что ВВП России 2% от мирового. Вроде мелочь, а сколько мы им проблем доставляем: и в ценах на газ виноваты мы, и на продовольствие. Такая «маленькая» экономика, а как управляет мировыми рынками», — смеется «Весна».
«Рубли что ли накопили?» — с юмором поинтересовался Vladimir.
«За русофобию надо платить хотя бы рублями! Нельзя идти на уступки!» — подытожила Natasha 39.