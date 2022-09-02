Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что для нее важнее сдержать обещание перед киевским режимом, нежели мнение об этом немецких избирателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау Бербок

«Если я пообещала людям [из бывш. УССР], что мы будем с ними столько, сколько им будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям [из б. УССР]», — сказала министр в ходе выступления на «Форуме 2000» в Чехии.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения поразило то, что главе МИД ФРГ безразлично мнение немцев. Иные предположили, что нынешнее немецкое правительство делает всё для того, чтобы навредить Германии.

«Да вообще Германия должна существовать только ради поддержки [киевского режима]. Других целей у немцев и быть не может», — иронизирует Катя.

«Наивная девочка. Она ещё не знает, что такое гнев народа. Вынесут ногами вперёд, и не вякнет», — отметил Александр.

«Дерьмократия как она есть», — отреагировала Darya.

«Слова настоящей соросятины, управляемой из-за лужи. Не скрывает, что ей до одного места немцы и Германия», — пишет Vladimir S.

«Интересно, фрау Меркель там ещё «Кондратий не хватил», глядя на то, как пускают под откос её 20-летние труды по развитию Германии? А впрочем, сама виновата! Нечего было поддерживать государственный переворот на [территории б. УССР]!» — написала Tais.

«Она для этого и поставлена на этот пост, чтобы уничтожить экономику Германии», — добавил V12im.

«Надеюсь, немцы это услышали и приняли к сведению. И свою новую работу госпожа Бербок будет искать в Киеве», — отметила Татьяна.

«Умничка. Наш человек! Штирлиц никогда ещё не был так близок к провалу», — пошутила Natalia.

«Она глупа. Ее просто снесут», — считает Ирина Ш.

«У них точно всё плохо с демократией. Им точно необходим майдан в ноябре. И не дай Бог, они применят силу. Демократия должна восторжествовать…» — не без сарказма пишет Олег.

«Тяжко немцам, поди, без Меркель», — отреагировал Inside Out.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«С большим удовольствием желаю немцам революции, пусть попрактикуют теорию у себя… наконец-то», — написал Eldenizo.

«А немцев, своих избирателей и налогоплательщиков, тех, кто платит ей зарплату, она спросила… зачем им это всё?» — задалась вопросом Елена К.

«Ну это пока ещё тепло. Зимой немцы тебе припомнят эту «солидарность» с [киевским режимом]», — отреагировал Валерий Б.

«Интересно, как немцы отреагировали?» — поинтересовалась Oksana R.

«А казачок-то засланный», — смеется Юлия.

«Да что вы на нее накинулись? Нормально всё она делает. И прибалты нормально всё делают (кроме сноса памятников). Нам же лучше. Зачем мне хорошо живущий бюргер? Или хорошо живущий пан? Пусть получают по заслугам», — написал Vladimir.

«Ну… больше похоже на обещание смертельно больному и умирающему. Типа обещаю, что буду с тобой до конца, буду держать тебя за руку, пока ты в агонии, до последнего удара сердца. Больше-то всё равно сделать ничего не могу… Страшно как-то звучит, когда речь о целом народе и стране», — подытожила Яна.