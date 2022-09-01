Инфляция в ЕС набирает обороты. Если в прибалтийских странах и некоторых частях Восточной Европы показатели достигли уже двухзначных цифр, то в Западной Европе инфляция пока держится на однозначных значениях. Пока…

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

В августе инфляция в Италии ускорилась ещё на 0,8%, достигнув отметки 8,4%. Согласно данным статистической службы, это рекорд с декабря 1985 года, когда инфляция достигла 8,8%. Ускорение, по мнению экспертов, вызвано ростом цен на энергоресурсы, продукты питания и товары длительного пользования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ассоциации защиты прав потребителей Codacons в связи с этим посчитали, что годовые затраты семей с двумя детьми выросли более чем на 3,3 тыс. евро. Руководитель организации Карло Риенци заявил, что страна находится в условиях чрезвычайной ситуации, из-за которой многие окажутся за чертой бедности.

«Правительство больше не может тратить время и должно срочно вмешаться в ситуацию, немедленно снизив налоги на продукты питания, установив потолок цен на электричество и газ, ограничив стоимость бензина и дизельного топлива», — отметил он.

Специалисту вторят политики и обычные граждане в соцсетях. По словам сенатора Элио Ланнутти, премьер-министр Марио Драги и его «лакейское правительство», подчиняющияся США и НАТО, ведут Италию и итальянский народ к экономической катастрофе.

«В последние дни мы все без исключения видим счета на витринах мелких торговцев и знаем, какую драму переживают семьи с низким и средним доходом. Понятно, что многие не смогут заплатить», — прокомментировала ситуацию один из руководителей партии «Итальянские левые» Элизабетта Пикколотти.

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Она призвала правительство ввести мораторий на отключение домохозяйств от света и газа, а также обложить 100-процентным налогом сверхприбыли, в частности энергетических компаний.

Простые граждане тем временем издевательски призывают правительство ввести новые санкции против России, чтобы окончательно обрушить итальянскую экономику.

«Санкции против России работают… да, неправильно работают, против тех, кто их вводил, но ведь работают!» — пошутил Валерио Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Давайте введём ещё пару санкций против России, давайте всегда стоять в положении 90 градусов перед американцами, давайте поддержим их войну, организованную через нацию марионеток, и очень скоро мы будем дешёвой рабочей силой для Востока», — комментирует Маронна П.

«С наступление первых холодов мы рухнем, как груши с дерева. От флага [б. УССР] до российского флага путь будет короткий», — заметил Марко Т.

«Задачи Драги — разрушать, как он это сделал с Грецией, когда он был главой Европейского центробанка. Бедная Италия», — вставила Мариялаура М.

«Всеобщая забастовка, немедленно! Иначе они нас никогда не услышат», — призвал Джузеппе Л.

«Счастливые вы! У нас тут, в Эстонии инфляция достигла 25,2% в августе», — успокоил земляков Данило В., живущий в Эстонии.

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